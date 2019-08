Pôle emploi est de nouveau sur les rails

Déjà présent sur les éditions précédentes du Train pour l’emploi et l’égalité des chances, Pôle emploi sera de nouveau au rendez-vous du 15 mars au 1er avril 2011. Les conseillers se mobilisent sur toutes les étapes du train pour que les demandeurs d’emploi, sélectionnés en amont, rencontrent des employeurs.

« Cet événement poursuit la logique entreprise par Pôle emploi, depuis plusieurs années, de créer ou de s’associer à des manifestations nationales ou régionales qui facilitent les échanges et optimisent la fluidité des différentes phases des processus de recrutement », note Jean-Marc Rapin, responsable de l’événementiel à Pôle emploi. « Nous avons d’ailleurs mis en ligne un site web spécifiquement dédié à ces événements : www.pole-emploi-evenements.fr. En quelques clics, on accède désormais à toutes les dates des rencontres emploi près de chez soi. Un bon moyen pour un face-à-face productif avec son futur employeur. »



Les conseillers Pôle emploi vous accompagnent

Du 15 mars au 1er avril, des conseillers Pôle emploi accompagnent tous les publics issus de la diversité et les plus éloignés de l’emploi avec plusieurs objectifs : l’accueil et l’information, la mobilisation des entreprises autour de l’égalité des chances et la concrétisation d’embauches par des jobdating organisés sur place. Les publics trouveront à bord du wagon Pôle emploi, et dans toutes les étapes, des offres de formations, d’emploi et d’alternance, aussi bien nationales que régionales, en fonction des bassins locaux traversés par le Train et des entreprises prospectées en amont par Pôle emploi.

Les entreprises prospectées par Pôle emploi et présentes dans les 11 villes étapes

TPE, PME et grands groupes, ont répondu et seront présents aux 11 villes étapes : Axa, Bouygues, EDF, GDF, Mr Bricolage, Auchan, Flunch, Carglass, Caisse d’Epargne, RATP, Crédit Mutuel, Dalkia, Acticall….. Des jobdating seront planifiés pour des postes dans des secteurs divers: métiers du transport, du bâtiment, de la vente, de l’informatique, de la logistique, de la banque et assurance, des services à la personne, de l’hôtellerie-restauration, de la croissance verte…

Bérengère Toni-Combe – EDF témoigne : « Au-delà d’être une initiative innovante, la présélection des candidats réalisée par l’équipe de Pôle emploi est vraiment très efficace. L’année dernière, une trentaine d’entretiens ont ainsi été réalisés sur les deux villes».



Pôle emploi et la diversité des chances pour l’accès à l’emploi

Au-delà des offres d’emploi, des initiatives spécifiques seront mises en place suivant les étapes du Train avec des mini-conférences et des témoignages d’experts sur l’évaluation de la méthode de recrutement par simulation (MRS) de Pôle emploi. Une méthode labellisée par la Halde qui permet de diversifier les modalités du recrutement et réduire les difficultés de recrutement. Des secteurs très variés ont déjà sollicité ce type de recrutement : transport, grande distribution, relation client, automobile, restauration rapide, administration… Des entreprises telles Axa, Coca Cola, PSA, Acticall… ont ainsi utilisé avec succès la MRS.

En 2010, 42 073 personnes ont été embauchées avec ce processus de sélection (soit 30 % des demandeurs d’emploi évalués). Cette méthode est principalement adaptée aux postes d’entrée dans les différents secteurs (employés, ouvriers). L’idée est d’élargir ce système antidiscriminatoire adapté à des fonctions plus complexes comme les postes d’encadrement.



Modalité d’Inscription

S’inscrire préalablement sur le site du train www.train-emploi.fr pour pouvoir se positionner sur une offre et obtenir un rendez-vous.

Le public est accueilli entre 9h et 17h30 (sauf pour Rennes où l’accueil commence à 10h). Le Train est également libre d’accès sans rendez-vous préalable, le jour de sa présence dans chaque ville-étape.



