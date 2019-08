Poitiers : 750 choristes chantent pour Rétina France

Le samedi 20 juin au parc du Futuroscope près de Poitiers, sept cent cinquante choristes amateurs, douze instrumentistes et trois solistes interpréteront «Carmina Burana» pour soutenir la recherche contre la dégénérescence rétinienne.

L’intégralité des bénéfices de ce concert sera reversée à Rétina France ainsi qu’à deux autres associations : ECA*, bien connue pour enregistrer des livres sur support audio, et Les Yeux grands fermés, qui fournit des GPS adaptés aux non-voyants.

Cet événement de l’été marquera le point final d’une série de concerts qui a déjà réunie plus de 7 000 spectateurs en 2008. A l’origine de cette opération, une association de chanteurs amateurs, «Concerts en Vienne», et un chef d’orchestre atypique, Augustin Maillard. Par envie et par défi, ce dernier est parvenu à rassembler vingt-et-une chorales du département de la Vienne autour de lui. Les choristes ont répété durant pratiquement un an afin de maîtriser cette oeuvre populaire mais exigeante de l’Allemand Carl Orff.

Par groupes de deux cent cinquante, ils se sont produits aux quatre coins du département dans le but de « démocratiser l’accès aux grandes oeuvres du répertoire en allant au-devant des gens, au plus près du territoire», explique Dominique Balas, vice-président de «Concerts en Vienne».

Cette fois, pour le concert du Futuroscope, l’objectif de l’association est clairement annoncé : dépasser la barre symbolique des dix mille spectateurs. Une ambition démesurée ? A vrai dire, quand on sait qu’Augustin Maillard et sa femme, Dorothée, ont déjà réussi à faire chanter deux mille personnes en choeur dans un stade lors d’un précédent spectacle, on se dit que tout est possible !

(*) ECA : Enregistrement à la carte pour aveugles.