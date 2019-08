Poésie: “Quand l’invisible devient visible”

L’année 2009 sera marquée en poésie par la parution d’un ouvrage aux éditions Persée : “Quand l’invisible devient visible” de Karine Geslain. Les poèmes de cet ouvrage expriment des émotions, des pensées, des bribes de vie qui constituent une sorte de biographie de l’auteur. « L’art pur vient du cœur » et le poète extrait de l’essence de ses émotions de purs joyaux, de pures pépites retranscrites sous forme de poèmes… pour la joie de tous !

Une écriture précieuse, pleine de vie et de rimes chantante comme le chant d’un oiseau qui nous emporte sur le flot de nos émotions.

Karine Geslain a édité un premier recueil (poème d’une cendre) en 2001 à compte d’auteur, cette fois “Quand l’invisible devient visible”a trouvé un éditeur et obtenu une première forme de reconnaissance de son écriture. L’écriture est pour elle une source de bonheur et un besoin aussi et, après son travail, dès que cela lui est possible, elle prend une simple feuille blanche, un crayon… et les mots apparaissent et dansent comme par magie…

“J’aimerai pousser l’audace

Sur ces quelques mots hésitants

A faire rougir votre face

De cet hommage éclatant

Dans les manières de vos yeux

Aussi profonds que l’océan

Pétillent des éclats joyeux

Dont les trésors sont bienséants

Dans les cachettes de vos cœurs

Des beautés pleines de charmes

Resplendissent d’une chaleur

Fermant le zèle des larmes.

Je guette la moindre couleur

Du parchemin de l’amitié

Que vous déroulez dans mon cœur

Dont vous connaissez les sentiers.

Dans l’impatience du présent

Dans l’espérance du futur.”

“Quand l’invisible devient visible” de Karine Geslain, Editions Persée, 7 euros

L’auteur sera présent au Salon du livre de Gaillac les 3 et 4 octobre 2009