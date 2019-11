PMR Handicap Solutions: « Derrière les textes de loi, il y a avant tout des personnes »

Jean-Luc FLORES est dirigeant de la société PMR Handicap Solutions.

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?

Après une formation en commerce et management à HEC-CPA Paris/Sophia (MBA), j’ai été responsable d’un service commercial à l’Aérospatiale pendant vingt ans. J’ai créé l’entreprise PMR Handicap Solutions en 2013, suite à une rencontre.

En effet, je suis entré en contact avec un professionnel du bâtiment qui conçoit des produits pour le cadre bâti et qui a été souvent confronté à des problèmes d’accessibilité. Au vu de ces difficultés, il a décidé, il y a plus de 10 ans, de se lancer dans l’invention et la fabrication de solutions innovantes pour améliorer l’accessibilité du bâti à travers la construction et la rénovation – pour des personnes en fauteuil roulant, mais aussi pour d’autres handicaps – en travaillant par exemple sur la qualité de la préhension (poignées…) ou la sécurité (escaliers…).

Il a ensuite recherché une manière de commercialiser ses produits, c’est alors que je lui proposé de m’occuper de cette commercialisation sur toute la France et l’Europe. C’est ainsi que j’ai créé la société PMR Handicap Solutions.

J’ai recruté une dizaine de commerciaux avec l’aide de la Fédération Nationale des Agents Commerciaux (FNAC). J’ai exposé mes produits au salon européen de l’accessibilité Urbaccess, en février 2014 au CNIT à Paris, lors duquel j’ai rencontré de nombreux clients. Et peu à peu, nous avons commencé à connaître un certain succès, avec la signature de très nombreux devis autour de nos trois produits phares (dont certains sont brevetés) :

– Les poignées Déclick et Kouliss : des poignées ingénieuses qui permettent de réaliser d’importantes économies en évitant de financer des travaux conséquents. Les textes de loi prévoient que les poignées doivent être placées à 40 cm des cloisons pour être facilement préhensibles et manœuvrables aussi bien en position assise que debout, ce qui implique spontanément – lorsqu’une poignée n’est pas aux normes – de décaler la porte ou la cloison, ce qui revient généralement entre 2500 et 3000 € de frais de travaux. Nos poignées sont conçues de telle sorte qu’elles permettent de répondre à ces exigences en remplaçant simplement les poignées d’origine en quelques minutes, sans qu’il n’y ait rien à casser, et pouvant ainsi être installées pour environ 70 à 150 euros (produit et installation).

– La dalle Podotactile Perforée en inox + caoutchouc : Pour la prévention des accidents et les lieux de passage à risques, il suffit juste de visser cette dalle au sol, pas besoin de collage, donc sans qu’aucun temps de séchage ne soit nécessaire, contrairement aux dalles podotactiles classiques.

Quel regard portez-vous sur la loi du 11 février 2005 ?

Enfin ! Non seulement on pense aux personnes en fauteuil roulant, mais également aux autres handicaps et aux handicaps intermédiaires : vieillissement, arthrose, troubles visuels et auditifs, articulations… C’est donc une très bonne chose de prendre enfin en compte tous les handicaps, même minimes.

Le problème c’est son impact général : tout le monde s’en fiche. On attend depuis 10 ans que cette loi soit mise réellement en application et tous les Établissements Recevant du Public (ERP) ont été sensibilisés par la fameuse date de mise en conformité fixée au 1er janvier 2015.

Cette loi a-t-elle eu des répercussions directes sur votre activité ?

Oui, au départ les répercussions ont été très bonnes. De nombreuses études de marché ont été réalisées (mairie, crèche, maisons de retraite, cliniques, hôtels…) et nous sommes entrés en contact avec de nombreux professionnels (architectes, plâtriers, menuisiers, entreprise générale BTP…), auprès desquels nos principaux produits ont remporté un vif succès. Nous avions alors un business model qui tenait la route. Tout le monde était sensibilisé, ouvert sur le sujet, et la date du 1er janvier 2015 approchant, le marché était bien là. Donc tout allait bien… jusqu’à ce que le 26 février 2014, le gouvernement a décidé de reporter de 3, 6 et 9 ans la date de mise en conformité, cette annonce de report a été mal vécue par les personnes touchées par un handicap et aussi par les professionnels du métier, certes il y a bien eu la mise en place des Agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap)… mais le mal était fait.

Quelles ont été, pour vous, les conséquences de la mise en place des Ad’Ap ?

Cela a fait l’effet d’une bombe. Cette possibilité de repousser le délai de mise en conformité de trois à neuf ans a cassé en plein vol la dynamique qui était engagée. Les clients intéressés ont décidé de ne plus acheter, de remettre à plus tard, voyant que tout était reporté. Résultat, en cinq à six mois, tout est parti en fumée. Tout était prêt pour que ça fonctionne, et là on nous a mis un grand coup d’arrêt en pleine activité, à quelques centimètres de la ligne d’arrivée (1er janvier 2015).

D’autant plus que pour faire une demande d’Ad’Ap, les choses vont être assez compliquées. Il faudrait faire une école de commerce pour pouvoir remplir seul les formulaires, les dérogations et constituer les dossiers. Et de toute façon les gens ont juste retenu la phrase « report de délai ». Ils ne retiennent même pas qu’il y a des Ad’Ap. Tout risque de rester bloqué.

On peut donc dire que les professionnels du secteur de l’accessibilité en ont fait les frais ?

Oui, pour ma part j’y ai investi mes deniers et je suis très déçu de ce retournement alors que tous les feux étaient au vert. Mes commerciaux sont partis n’ayant plus rien à faire, puisque la plupart des clients ont reporté voire abandonné leurs projets. De mon côté j’ai repris ma mallette commerciale et je suis retourné sur le terrain pour sensibiliser les clients et leur proposer mes produits, mais j’ai constaté qu’effectivement, cela ne fonctionnait plus, les clients m’invitant à les recontacter dans trois ans voire plus. Je continue à avoir des consultations pour des devis, mais quelque chose a changé car c’est l’information « report » qui est restée dans la mémoire collective.

Quelque chose à ajouter ?

Le vrai problème aujourd’hui, c’est que les gens s’appuient uniquement sur la loi pour agir ou non, et pas du tout sur la réelle nécessité d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite qui en ont vraiment besoin. Par conséquent, les premières victimes des Ad’Ap sont les personnes en situation de handicap, qui arrivent près d’un escalier et ne peuvent plus avancer, qui ne parviennent pas à ouvrir une porte parce qu’elle est inadaptée, qui peinent à sortir pour aller faire leurs courses ou se déplacer en ville… Dans cette histoire, on a tendance à complètement oublier l’humain.

Ainsi je souhaite lancer un appel aux chefs d’établissements et dirigeants d’établissements recevant du public pour leur rappeler qu’il y a bien une loi mais que derrière ce texte il y a avant tout des personnes (qui souffrent). Alors faisons fi de la loi et pensons plus aux gens. En outre, les personnes en situation de handicap sont des clients potentiels au même titre que tout autre personne, et les personnes âgées sont celles que l’on voit le plus sur les marchés et dans les petits commerces, alors pensons à toutes ces personnes.

Autre obstacle: on constate qu’aujourd’hui dans le BTP, le lot « accessibilité » n’est pas vraiment bien défini, ce n’est pas encore un corps de métier à part entière. Tant qu’il n’y aura pas de directives claires sur les lots de second œuvre, on restera dans le flou total. Actuellement, c’est parfois le peintre, le menuisier ou le serrurier qui s’occupe de la mise en conformité de l’accessibilité… Il manque une cohérence globale sur le sujet.

Propos recueillis par Caroline Madeuf

Plus d’infos sur PMR Handicap Solutions : www.pmrhandicap.fr