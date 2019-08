PMG : Programme de Management Général adapté pour les non-voyants

Il s’agit là d’un projet ambitieux mené par 2 partenaires fortement engagés dans le management « responsable ». Conscients de l’enjeu actuel que représente la formation/la valorisation des personnes en situation de handicap pour les entreprises, la business school Euromed Management et le groupe d’investissement Ethik Event (voir encadré), au travers de son département Ethik Management, allient leur savoir-faire pour développer la 1ère formation diplômante en gestion et management destinée à un public non-voyant. L’idée : proposer à des non-voyants un diplôme Bac + 4 sur les fondamentaux du Management et de la Gestion, le PMG (Programme de Management Général), titre certifié par l’Etat au niveau II (équivalent Bac + 4) ; le PMG sera adapté aux besoins spécifiques d’une promotion entière de non-voyants.

Objectifs généraux du PMG

– Préparer/consolider/actualiser les savoir-faire et savoir être nécessaires à l’exercice de responsabilités d’encadrement de proximité dans tout type de fonction

(Marketing/Vente, Finance/Contrôle de gestion, GRH…) et dans tout secteur d’activité

– Développer son autonomie pour piloter un centre de performance dans toutes ses dimensions

– Stimuler les facultés d’adaptation et d’innovation, l’aptitude à agir et réagir dans un environnement changeant en prenant en compte la problématique du handicap

– Développer une posture managériale et des qualités de leadership

Objectifs détaillés par grand domaine de compétence

– Stratégie – Organisation : comprendre et s’approprier la stratégie globale de l’entreprise afin de la décliner dans son entité (service, département, équipe…)

– Marketing – Vente – Négociation : sensibiliser aux évolutions de l’environnement (interne et externe), afin d’anticiper et d’intégrer les évolutions des marchés

– Finance – Comptabilité – Contrôle de gestion : piloter efficacement et de manière rentable une activité au sein du cadre organisationnel et culturel de l’entreprise

– Management de projet : conduire efficacement le changement, lancer et piloter des projets/plans d’actions en cohérence avec les orientations de l’entreprise

– Management d’équipe et Gestion des Ressources Humaines : développer des compétences de management en insistant sur les aspects d’animation d’équipe

Structure et contenu

– Durée : 434 heures de cours (environ 62 jours)

– Population-cible : salariés niveau Bac à Bac + 2 (autodidactes admis sur examen de dossier) actuellement en poste et ayant une expérience professionnelle

– Lieu : Campus Euromed Management à Marseille, environnement de type « Grande École » très stimulant, où une salle sera dédiée à ce programme et une signalétique des aménagements particuliers sera organisée pour accueillir ce public spécifique

Atouts du PMG

– La transversalité des thèmes abordés, qui rendent les participants capables de comprendre les grandes logiques de la gestion et du management et de piloter un centre de profit dans toutes ses dimensions

– Le rythme à temps partiel, permettant une activité professionnelle en parallèle

– La richesse des échanges (idées, pratiques) avec les autres participants issus d’horizons variés (avec en complément la possibilité d’avoir des sessions partagées avec des publics voyants dans d’autres programmes…)

– Les méthodes pédagogiques axées sur le pragmatisme et l’opérationnel, qui sont mises en œuvre par des intervenants ayant un vécu en entreprise et spécialisés en formation continue

– Un accompagnement de proximité en « développement personnel » sous forme de coaching individuel et collectif afin d’aider chaque participant à s’adapter à l’environnement de la formation afin d’en tirer le meilleur parti, à préciser son projet professionnel, à identifier/travailler ses domaines de progression managériaux

– La rédaction d’un mémoire en fin de cursus, qui traite d’un thème directement lié à l’univers professionnel des participants ou d’une problématique correspondant à leur projet professionnel… donc qui leur permet de prendre de la hauteur par rapport à leur quotidien et/ou d’approfondir un aspect de leur (futur) métier

– L’environnement « Grande École » : accès à des conférences et événements organisés par Euromed Management, brassage de publics étudiants/managers…

Ethik Investment Group

Bâti en 2004 autour d’activités impliquant des non-voyants (restaurants « Dans le Noir »), le groupe s’est diversifié dans le champ social et environnemental en développant une grande légitimité dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Le groupe est un cas unique en Europe : il fonctionne avec 40% de personnel en situation de handicap lourd sans appartenir au milieu protégé.

En 2010, les restaurants « Dans le Noir » sont en plein développement : après Paris, Londres, Moscou et Barcelone, une ouverture est prévue à New York.

Ethik est également engagé dans le Management « éthique » : organisation d’événements

« responsables », conseil pour promouvoir l’intégration de personnes en situation de handicap en entreprise…