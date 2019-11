Plus vite, plus haut, plus fort

Projection du film de Teva Bourdin (Jaris Production) le vendredi 18 décembre 2009 à 19h (début de la projection à 19h30) à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris. Ce film est un portrait croisé de deux athlètes de haut niveau, Gaëtan Bonneau et Jacky Déforge, handicapés mentaux, face à leur lutte quotidienne pour se dépasser dans leur sport, l’athlétisme ou la natation, et ainsi gagner du terrain sur leur handicap. Un sujet porté pour la première fois à l’écran, avec un regard complice et sans compassion, où l’exemplarité de deux champions nous démontre combien le sport est un formidable outil social et éducatif. Un sujet sociétal à la dramaturgie parfaite que seul le sport peut naturellement générer. 5, rue Lobau – 75004 Paris – Métro Hôtel de Ville (Lignes 1 et 11)