« Plus Simple La Vie », Adrien TAQUET et Jean-François SERRES ont remis leur rapport au Premier ministre, entouré de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées et d’Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics

Le député Adrien TAQUET et le conseiller économique, social et environnemental Jean-François SERRES ont remis le 28 mai 2018 leur rapport « Plus Simple La Vie », formulant 113 propositions pour simplifier la vie des personnes handicapées.

Le rapport se fonde sur trois enjeux majeurs que sont l’accompagnement des personnes et l’effectivité des droits, la garantie d’une égalité de traitement et l’efficience des politiques publiques partagées entre l’Etat et les départements.

Son approche est novatrice en ce qu’elle part du réel, et non plus des structures existantes, pour replacer la personne au centre. En se fondant sur les attentes et les parcours de vie des personnes, cette méthode permet d’évaluer les besoins. A ce titre, plus de 10 000 témoignages de personnes handicapées, de proches, de professionnels et d’employeurs ont alimenté ces travaux, dans le cadre d’une consultation en ligne.

Les mesures proposées visent notamment à clarifier l’information disponible, à rendre plus lisible le système de prestations et à mieux accompagner les personnes dans leurs démarches.

Ces réflexions nourriront les futurs travaux de simplification que le Gouvernement engagera, afin de rendre les parcours de vie plus fluides et de remettre la confiance au cœur de la relation entre l’administration et les personnes.

La ministre salue le travail réalisé avec et pour les personnes handicapées et rappelle à ce titre que ce travail de simplification s’inscrit pleinement dans son engagement pour une société inclusive.

A la lecture de ce communiquer de presse du gouvernement on pourrait croire que la vie des personnes handicapées va enfin s’alléger. L’avenir proche nous le dira !