Plus de la moitié des Européens sont en surpoids ou obèses

Trop d’Européens sont en surpoids ou obèses et sont accros au tabac indique le Panorama de la santé : Europe 2010 de l’OCDE : « plus de la moitié de la population totale de l’UE est désormais en situation de surpoids et 15,5% est obèse ». En France, 11,2 % de la population adulte est touchée par l’obésité contre 24,5 % au Royaume-Uni et 23 % en Irlande. Chez les 11-15 ans, la situation est tout aussi préoccupante avec un jeune sur sept en surpoids ou obèse. Dans certains pays, la proportion de 11-15 en surpoids ou obèses frôle les 20 %, comme à Malte (29,5%), en Grèce (18,8%), au Portugal (18,8%) ou en Italie (18,3%)… Les jeunes d’Europe du Nord se portent mieux avec des taux de surpoids ou d’obésité à moins de 10 % en Lituanie, en Lettonie et en Estonie.

Côté consommation de tabac et d’alcool, ça ne va pas fort non plus. 19 % des jeunes européens de 15 ans ont fumé au moins deux cigarettes dans la semaine précédent l’enquête. Plus de 40 % d’entre eux déclarent avoir déjà été ivres au moins deux fois, comme au Danemark, en Lituanie, au Royaume-Uni, en Finlande ou en Bulgarie.

Chez les adultes, un quart fument tous les jours, notamment les Grecs (39,7%), les Bulgares (29,1%), les Irlandais (29%) et les Hollandais (28%). Les Français sont dans la moyenne : 26,2 % fument tous les jours.