Plus de 600 projets labellisés et 68 projets cofinancés pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en France et en Europe

2010 est l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’Union européenne a un an pour faire avancer des projets concrets au service des personnes les plus défavorisées et pour sensibiliser les citoyens aux problématiques de pauvreté et d’exclusion sociale. Participant à cet engagement commun, la France a labellisé plus de 600 projets et cofinancé 68 projets. La crise économique et sociale que traversent le monde et l’Europe donne à cette Année un relief et un sens tout particuliers. Afin de préparer l’Année européenne 2010, un appel à projets a été lancé en France en 2009. Plus de 600 projets ont été soumis par des associations, missions locales, collectivités locales mais aussi par des entreprises d’insertion ou des groupements de citoyens. 68 projets ont été sélectionnés pour être financés par la Commission européenne et les pouvoirs publics français, et un grand nombre de projets sont labellisés tout au long de l’année 2010. D’ampleur locale, nationale ou européenne, ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire français, y compris dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer.

L’ensemble des projets répond aux trois thématiques générales de l’Année européenne 2010 :

– la citoyenneté,

– les parcours d’insertion,

– les partenariats territoriaux.

Afin d’apporter des réponses adaptées et pertinentes sur le terrain, les 68 projets sélectionnés s’attachent à des enjeux plus spécifiques tels que :

– l’accès aux soins et à la protection sociale,

– la participation active,

– l’accès au logement,

– l’aide alimentaire,

– l’accès à la culture et à la pratique artistique,

– l’inclusion financière,

– l’insertion dans la société et la lutte contre l’exclusion

D’autres projets en direction de publics fragilisés permettent encore aux jeunes, aux femmes, aux parents mais également à la communauté tsigane de davantage s’insérer dans la société tout en sortant durablement de la précarité. Les problématiques urbaines et rurales sont traitées de façon distincte et appropriée à travers des projets touchant l’ensemble des populations défavorisées. Une partie des projets propose des événements, des activités culturelles, l’élaboration d’études ou de guides de bonnes pratiques, alors que d’autres visent à développer des dispositifs innovants associant de multiples acteurs, dont les bénéficiaires.

« Les forts engagements du tissu associatif français, la volonté politique conjointe des pouvoirs publics français et européens permettent de renforcer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans une période économiquement trouble. Ce programme doit apporter des réponses et des solutions à toute une population d’Europe qui connait de plus en plus des situations de précarité. Au-delà, l’Année européenne doit également réveiller les consciences sur le fait que cette lutte soit bien l’affaire de tous ! » déclare François Soulage, Ambassadeur de la France pour l’Année européenne de Lutte Contre la pauvreté et l’Exclusion Sociale.

Retrouverez la liste détaillée des 600 projets labélisés et 68 projets cofinancés : http://www.leurope-contre-la-pauvrete.gouv.fr/Projets.html

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, une nécessité

Chaque année, l’Union européenne choisit un thème d’intérêt général destiné à sensibiliser le public et les gouvernements nationaux sur des questions connexes. L’Année européenne 2010 a été placée sous le thème de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour marquer le 10ème anniversaire du Conseil de Lisbonne, où les chefs d’État et de gouvernement ont été invités à adopter des mesures visant à exercer un élan décisif sur le taux de pauvreté.

Les systèmes de protection sociale de l’Union européenne comptent parmi les plus développés au monde et pourtant, trop d’Européens vivent encore aujourd’hui dans la pauvreté. Le phénomène revêt des formes complexes mais les chiffres parlent d’eux-mêmes:

Plus de 84 millions de personnes vivent en deçà du seuil de pauvreté (seuil fixé à 60% du revenu médian de leur pays), soit 17% de la population européenne.

Un Européen sur dix vit au sein d’un ménage où personne ne travaille.

Pour 8% des Européens, l’emploi ne suffit pas à éviter la pauvreté.

Quelque 19 millions d’enfants sont menacés de pauvreté et sont touchés de manière disproportionnée.

Objectifs de l’Année européenne

· Reconnaître le droit fondamental des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à vivre dans la dignité et à jouer un rôle actif dans la société;

· Accroître l’adhésion du public aux politiques d’inclusion sociale, en favorisant l’engagement de tous les acteurs publics et privés;

· Promouvoir une plus grande cohésion dans la société et susciter la prise de conscience des avantages que comporte, pour tous, une société sans pauvreté;

· Renouveler l’engagement de l’UE et de ses États membres à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et associer toutes les parties prenantes à la poursuite de cet objectif.

Actions

Plusieurs centaines d’activités sont organisées au cours de l’année 2010, y compris des campagnes de sensibilisation, des initiatives innovantes, des actions de solidarité créatives, des débats, des conférences et des concours qui mettent en relief des réalisations et des expériences réussies dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion sociale. De plus, des partenariats ont été conclus avec des organisateurs d’événements majeurs en Europe, tels que le festival international d’Édimbourg, le salon du livre de Francfort et le festival de journalisme international de Pérouse, pour ne citer qu’eux.

Ces événements européens impliquent un large éventail d’intervenants dont des organisations de la société civile et des organisations défendant les intérêts des personnes en situation de pauvreté, ainsi que les partenaires sociaux et les autorités locales et régionales.

À l’échelon national, des programmes ont été élaborés pour adapter les orientations politiques définies au niveau européen aux enjeux et aux spécificités de chaque pays, en vue d’une mise en œuvre au niveau local. Ces programmes nationaux sont publiés sur le site web de l’AE2010.

Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur www.2010againstpoverty.eu