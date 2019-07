Plus de 500 postes à pourvoir au salon Autonomic Paris

En partenariat avec l’ADAPT, le Village Emploi & Insertion du salon Autonomic Paris qui aura lieu du 13 au 15 juin* vise à répondre aux besoins des demandeurs d’emploi en situation de handicap.

Cette année, sur plus de 650 m² dédiés à l’insertion professionnelle, une cinquantaine d’entreprises parmi lesquelles de grands groupes : Renault, Orange, Décathlon, RATP, Generali, Carrefour banque, Areva, Crédit coopératif, Bouygues Immobilier. proposent plus de 500 postes à pourvoir.

Le Village Emploi & Insertion du salon Autonomic Paris 2012, c’est :

– un espace recrutement pour des rencontres entre les travailleurs handicapés et les entreprises

– un espace coaching / conseils avec des professionnels du recrutement et de l’insertion, venez découvrir les astuces pour booster vos recherches d’emploi

– des espaces dédiés au travail protégé et à la formation professionnelle.

Pensez à vous munir de votre CV !

*Paris Expo – Hall 4 / Porte de Versailles

Plus d’information ici