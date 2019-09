Plus de 40% des jeunes handicapés se disent victimes de discrimination – AFP

Une forte proportion des jeunes déclarant être handicapés (41%) indiquent avoir subi au moins une fois une discrimination, un chiffre huit fois plus important que chez les jeunes du même âge sans handicap, selon une étude de l’Insee publiée vendredi. Les adultes de 25 à 54 ans sont deux fois plus touchés par au moins un handicap que les plus jeunes (9,6% du groupe d’âge contre 5,4% des 10-24 ans), mais ce ou ces handicaps ou l’état de santé ne provoquent des discriminations que chez 23% d’entre eux. Si insultes et moqueries sont ressenties presque à égalité par les jeunes sans handicap (90%) ou handicapés (86%), la mise à l’écart est citée par 62% des handicapés (35% des non-handicapés), et le refus d’un droit touche 13% des handicapés contre 1% des valides.

Les troubles cognitifs (troubles du comportement, de l’apprentissage, du langage ou de compréhension) entraînent des discriminations selon 31% des

25-54 ans et selon 45% des 10-24 ans.

Dans le cas de handicaps d’ordre moteur (paralysie, amputation, gêne dans les articulations) les discriminations sont ressenties par 40% des jeunes et 26% des adultes.

Enfin, pour les handicaps d’ordre sensoriel (cécité ou malvoyance, surdité totale ou partielle) le sentiment de discrimination est partagé par 33% des jeunes, et 19% des adultes.

Parmi les 25-54 ans, les situations sont plus contrastées lorsqu’on compare les adultes qui travaillent et ceux qui sont au chômage : la moitié des chômeurs ayant déclaré une discrimination ont le sentiment d’avoir subi une injustice liée à la santé ou au handicap, contre un quart des actifs ayant un emploi.

Selon le dernier rapport de la Haute autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (Halde), le handicap ou l’état de santé

(18,5%) constituent la deuxième cause de discrimination, derrière l’origine (28,5%). Viennent ensuite les activités syndicales (6%), l’âge (5,5%), les convictions religieuses n’étant invoquées que dans 3% des cas.

fm/im/phc