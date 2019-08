Depuis sa création, en octobre 2005, plus de 42 000 familles alto-séquanaises ont bénéficié du dispositif « Bébé Dom 92 ». Plus de 10 200 familles reçoivent l’allocation « Bébé Dom 92 » chaque mois. Ce dispositif a été mis en place par le Conseil général des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la Caisse des allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA). Il permet aux parents d’enfants âgés de moins de 3 ans, gardés hors des crèches, qui ont recours à une auxiliaire parentale ou à une assistante maternelle, de bénéficier d’un soutien financier sous conditions de ressources. Les parents qui perçoivent la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) de la CAF peuvent bénéficier de l’allocation « Bébé Dom 92 ». Cette aide mensuelle est versée même si la garde de l’enfant est partagée ou alternée.

L’allocation « Bébé Dom 92 » s’élève à :

– 100 € par famille et par mois dans la tranche des revenus compris entre 22 146 € et 80 000 € ;

– 200 € par mois pour les familles dont les revenus sont inférieurs à 22 146 € (revenus nets imposables)

Elle ne peut être allouée aux foyers dont le revenu annuel dépasse 80 000 euros

Le montant de cette allocation est de 200€, sans conditions de revenus, pour les parents d’enfants handicapés de moins de trois ans. Le département des Hauts-de-Seine accueille plus de 25 200 naissances chaque année. Il compte 68 000 enfants de moins de 3 ans. Plus de 10 200 familles reçoivent l’allocation « Bébé Dom 92 » chaque mois. Le budget « Bébé Dom 92 » du Conseil général pour l’année 2010 s’élève à 14M€.

Toutes les informations sur « Bébé Dom 92 » sont sur www.hauts-de-Seine.net rubrique « Solidarité »