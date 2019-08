Pluie du diable au cinéma le 18 novembre

Le 18 novembre sort au cinéma le film “Pluie du diable” de Philippe Cosson, en partenariat avec Handicap International et distribué par BAC Films. “Pluie du diable” est un documentaire poignant d’une heure vingt-six minutes sur le ravage des bombes à sous-munitions au Laos, réalisé sous forme d’une enquête. Qui sont les responsables ? Qui doit payer ces dommages de guerre ? Comment réparer ? “Pluie du diable”, c’est le surnom que les Irakiens de la région de Bassora avaient donné aux bombardements au milieu des années quatre-vingt dix. Le réalisateur Philippe Cosson : « […] Hypocrisies, lâchetés, mensonges, et leurs corollaires, la souffrance, la mutilation, la mort sont au rendez-vous. Mais aussi le courage et l’engagement de tous ceux qui travaillent à nettoyer la planète de ce fléau. […] ». Voir la bande annonce http://www.bacfilms.com/vidflash.php?vid=site/pluiedudiable/video/pluiedudiable_fa.swf En savoir plus : www.pluiedudiable-lefilm.com