Plonger à Cagnes-sur-Mer

Cet été, les bénévoles du club Moana emmènent des personnes handicapées à la découverte des fonds sous-marins, avec bouteille, masque et palmes. Des adolescents et des adultes. « En 2007 trois moniteurs du club ont eu une formation et depuis 2008, nous développons le handisport » explique dans lesc colonnes de Nice-matin, Yann Strebler. Le responsable du Moana veut faire partager sa passion pour le grand bleu.

Et ce jour-là, c’est lui qui est à la barre du « Moana II ». Il a pris une RTT pour accompagner le groupe. Cap sur l’îlot de la Grande Grenille, en face du Cap d’Antibes. Après quinze minutes de traversée, l’ancre est jetée et Yann commence ses explications. Il met la petite troupe à l’aise et décrit ce que les plongeurs vont voir tout à l’heure : « des étoiles de mer, des bébés Castagnette bleu, des rascasses… Peut-être un petit Barracuda ». « C’est méchant un Barracuda » tremble d’avance Emmanuelle… « Non, il est très gentil » rassure Yann. Il donne les consignes et c’est parti pour une plongée de quelques minutes, entre trois et six mètres de profondeur.

A la différence d’un baptême traditionnel, la plupart des plongeurs présents ne peuvent pas marcher. Sur terre certains se déplacent en fauteuil roulant. Sous l’eau, ils découvrent une autre façon de se mouvoir. Ils se retournent, glissent, passent sous le bateau, ou vont chercher une étoile de mer, avec l’aide du moniteur. Le corps se fait oublier. « Je me suis sentie libre » exulte Emmanuelle, seize ans, de retour à l’air.

En août, le club Moana devrait organiser un autre baptême pour les handicapés. http://clubmoana.fr