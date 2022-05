Plans d’eau accessibles avec un handicap : Tous à la plage en AUVRA !

Ecouter article Ecouter article

Détente, fraîcheur et activités sportives : Gros plan sur des plans d’eau et plages accessibles en région Auvergne-Rhône-Alpes (AUVRA)

Se rafraîchir, se détendre, s’amuser, se dépasser, se mouvoir dans l’eau ou dans le sable, contempler les reflets des paysages montagneux… Voici quelques-unes des activités auxquelles vous pourrez goûter grâce aux plans d’eau et plages accessibles avec un handicap que nous vous présentons ici.



En photo : Chambon-sur-Lac

Chambon-sur-Lac : Le Lac Chambon

Un lieu magnifique où la montagne, l’eau et la verdure cohabitent à merveille : au Lac Chambon, lac de barrage volcanique formé suite à l’éruption du Volcan du Tartaret, vous pourrez profiter de la nature en lézardant sur la plage, mais aussi en vous baignant dans ses eaux claires ou en profitant des différentes activités nautiques qui sont proposées près de plan d’eau accessible avec un handicap : paddle, canoë, kayak, dériveur, pédal’eau, pêche…

La plage Ouest du Lac Chambon dispose de la marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, intellectuel et moteur. De plain-pied, elle est accessible en fauteuil roulant et bénéficie d’une place de parking adaptée et de WC PMR. Un poste de secours est installé à proximité et la baignade est surveillée en saison estivale. Par ailleurs, un ponton de pêche est accessible aux personnes à mobilité réduite près de la plage Murol.

Plus d’infos sur : https://www.sancy.com/decouvrir/incontournables/lac-chambon/

Contact : 0473786510

Mail : [email protected]

Plan d’eau biotope de Combloux, accessible avec un handicap

Situé face au Mont-Blanc, dans un écrin de verdure, le plan d’eau biotope de Combloux est le premier plan d’eau écologique ouvert à la baignade en France. Son eau naturelle prélevée sur le réseau d’eau potable est réchauffée par les rayons du soleil, lui permettant d’atteindre une température de 19 à 26°C. Une prouesse rendue possible « grâce à une bâche tendue au fond du bassin, avec un accès en pente douce idéal pour les enfants », précisent les responsables du site. Offrant une zone de baignade de 1500 m², le plan d’eau abrite pas moins de 10 000 plantes aquatiques qui garantissent la qualité de l’eau et évitent toute utilisation de produits chimiques. Le bassin est bordé d’une plage de gazon, d’un solarium en bois et d’un bar restaurant. Des cours de natation sont également proposés.

Sur le plan pratique, la plage de ce plan d’eau accessible avec un handicap est surveillée en saison et accessible en fauteuil roulant. Elle dispose de WC adaptées aux PMR, avec une barre d’appui et un espace de circulation. Un hippocampe, fauteuil roulant de plage tout-terrain Hippocampe qui peut aller dans l’eau, est aussi mis à disposition.

Réservations sur le site internet https://ete.combloux.com/ jusqu’à 10h le jour-même, à l’Office de Tourisme et directement à la caisse du Plan d’eau dès 11h00. Tarifs : 6 euros par adulte, 4,50 euros par enfants. Entrée gratuite pour les moins de 5 ans.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Contact : Tél. : 04 50 58 60 49 Mail : [email protected]

Le plan d’eau biotope de Combloux © Combloux.com

Plage des Mottets – Lac du Bourget

Idéalement placée à Viviers-du-lac, entre le Bourget du lac et Aix les Bains, au bout d’une grande réserve naturelle, la plage des Mottets offre un décor somptueux pour profiter d’activités dans l’eau ou autour de l’eau : baignade, pique-nique, barbecue, jeux d’enfants pour petits et grands, piste de rollers et de skate-board, balades… La plage dispose de la marque Tourisme et Handicap. Le site est équipé de deux places de parking PMR, d’un accès de plain-pied avec des roulements aménagés (sol dur), d’un caillebottis, avec des wc et une douche accessibles. Un tiralo est mis à disposition du public. Baignade surveillée uniquement l’après-midi de mi-juin à fin Juin et de 10h à 19h30 pour Juillet et Août. Tarifs Adulte : de 1,50 à 2,50 € : Enfant : de 1 à 1,50 €. Contact : Tél. 06 41 83 48 36.

Pour plus d’infos, rendez-vous ici.

Plage Saint Jorioz – Lac d’Annecy

Labellisée Pavillon Bleu, la plage de Saint-Jorioz permet de profiter des richesses du lac d’Annecy dans un cadre superbe et accessible à tous. Le site est doté d’un espace de baignade avec plongeoir, d’une zone pour les petits avec des jeux d’enfants, de pelouses, d’un terrain de beach-volley, d’un snack et d’un restaurant. Pour les personnes à mobilité réduite, la plage est équipée d’une rampe d’accès à l’eau et de deux fauteuils amphibies (un fauteuil tiralo et un fauteuil hippocampe) mis à disposition gracieusement durant les mois de juillet et août.

Parking gratuit. Accès payant uniquement du 1er juillet au 31 août de 9h30 à 17h30 pour garantir la surveillance exercée par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs et les surveillants de baignade.

Contact : Tél. 04 50 68 60 44

Pour plus d’infos, rendez-vous ici.

Article publié dans le magazine Handirect hors-série n°1 spécial tourisme et loisirs accessibles : À télécharger en cliquant ici

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com