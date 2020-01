Plan opérationnel chez SPIE Sud-Ouest

La filiale régionale du leader européen de la filière génie électrique, climatique et mécanique vient de signer une convention avec l’Agefiph afin de formaliser, pour la période 2009-2010 , sa politique en faveur des personnes en situation de handicap.

Avec l’appui technique et financier de l’Agefiph, SPIE Sud-Ouest s’engage à mener à bien son plan d’action « handicap » qui s’articule autour de cinq axes : recrutement des collaborateurs en situation de handicap, développement de l’employabilité des travailleurs en situation de handicap, l’accompagnement dans leur poste et les actions de maintien dans l’emploi, recours aux entreprises de travail temporaire pour la délégation d’intérimaires en situation de handicap et recours à la sous-traitance du secteur adapté et protégé ainsi que diverses actions de communication et de sensibilisation. C’est la seconde entreprise de la région à signer ce type de convention.

Depuis le début de l’année, l’entreprise a déjà mis en œuvre plusieurs actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Parmi celles-ci, la mise en place début septembre d’une formation pilote « monteurs électriciens » en alternance, dédiée à de nouveaux collaborateurs en situation de handicap, la réalisation et la diffusion d’un guide « Handi’SPIE » destiné à sensibiliser le personnel d’encadrement de l’entreprise ainsi que divers recrutements via les CAP Emploi régionaux et le recours à des fournisseurs du secteur protégé. Le groupe SPIE a également signé des accords nationaux avec des entreprises de travail temporaire afin de se voir proposer plus régulièrement des intérimaires en situation de handicap.