Manutan, acteur majeur de la vente à distance “B2B” implanté dans la ville de Gonesse, affirme sa volonté de s’inscrire dans une démarche réfléchie et concrète d’emploi pour les personnes handicapées au sein de l’entreprise, en mettant au point le Plan Hanploi 2009.

Chez Manutan, il est une valeur première, c’est le “rapport à autrui”. Il est donc logique que le VPCiste souhaite intégrer plus de personnes handicapées au sein de son entreprise. La mise en place d’un plan dédié manifeste clairement la volonté de Manutan de concrétiser ses idaéaux.

Avant de s’engager dans ce projet, la société a réalisé un audit auprès de ses employés afin de mieux comprendre leur perception des problématiques liées au handicap. Il en ressort que nombreuses sont les personnes qui ont une connaissance insuffisante des acteurs du handicap (comme l’Agefiph), et qui ne perçoivent pas Manutan comme un employeur potentiel pour les personnes handicapées.

De cet audit, Manutan a conclut qu’il existait un fossé entre sa volonté d’action et les moyens à mettre en œuvre pour sensibiliser les employés et intégrer les personnes handicapées en son sein.

Le plan Hanploi 2009

« 85% des handicaps ne sont pas visibles et il existe un très grand nombre d’idées reçues sur les handicaps », déclare Denis Lemonnier, directeur de projet RH chez Manutan. « Nombreux sont ceux qui perçoivent le handicap d’une manière restrictive et souvent résumée à l’infirmité moteur. Aujourd’hui notre volonté est de mieux faire comprendre le handicap et balayer ainsi ces idées reçues en proposant des actions de sensibilisation et des solutions concrètes qui finiront par briser l’ignorance et donc l’appréhension ».

Le plan Hanploi 2009 a pour objectif de sensibiliser les employés et d’intégrer sur l’année qui vient, plusieurs personnes handicapées au sein de Manutan. Ce plan sera lancé les 12 et 13 novembre auprès des employés avec plusieurs actions centrées sur :

– La sensibilisation: à l’occasion de la semaine du handicap au travail – du 17 au 22 novembre – et jusqu’en janvier 2009, Manutan met en place des actions de sensibilisation du personnel (accueil de personnes handicapées, activités autour des sens…).

– La formation: la société organise des formations pour les managers afin d’appréhender plus aisément l’emploi des personnes handicapées (comment réaliser un entretien, comment gérer le maintien à l’emploi et le quotidien au travail…).

– Le management: Manutan s’est fixé un objectif quantitatif pour l’exercice 2008/2009, à savoir qu’une personne handicapée doit rejoindre chacune des directions de la société (Achats, commerciale, marketing, ressources humaines, finance, services généraux, informatique…)

– L’engagement: une action d’engagement pour le plan Hanploi est prévue, il s’agit de la signature d’un accord d’entreprise renforçant l’engagement de Manutan sur les points précédents et incluant le développement d’opérations de sous-traitance avec le secteur protégé, par exemple: les Etablissements de Service d’Aide par le Travail.