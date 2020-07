Plan Handicap de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, phase 2

Le plan handicap de la région Auvergne Rhône-Alpes, présenté par Sandrine Chaix Conseillère régionale spéciale au Handicap, vient d’être voté à l’unanimité en assemblée plénière.

Après 3 années de présence à ce poste, Sandrine Chaix et son équipe ont mené de nombreuses et fortes actions en faveur des personnes en situation de handicap. Beaucoup d’associations, ESAT et autres acteurs du handicap peuvent en témoigner. Ce nouveau plan va mettre en œuvre de nouvelles mesures tout aussi pertinentes à destination des personnes en situation de handicap.

Dès 2016, Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a souhaité bâtir une politique ambitieuse en matière de handicap, l’idée étant que chaque direction prenne en compte l’inclusion du handicap dans chacune de ses actions. Cela s’est traduit ainsi par une démarche transversale et des mesures spécifiques concrètes accompagnées d’importants investissements financiers. Cette politique est à la fois unique et d’une ampleur sans égale en France. Elle est portée par la motivation sans faille de l’équipe de la mission handicap qui a vu le jour avec la nouvelle présidence. On notera que chaque année depuis 2016 le handicap fait l’objet d’une grande cause régionale, ce qui est une fois de plus unique en France.

Les mesures du plan handicap répondent toutes à une démarche transversale et parmi lesquelles ont peut identifier

Sur la formation la mise en place des dispositifs CARED + (contrat d’aide au retour à l’emploi durable) et la démarche H+ qui consiste à labelliser des centres de formation qui répondent à des critères précis d’accueil pour les personnes en situation de handicap.

Le schéma de mise en accessibilité des lycées qui va permettre en mises en accessibilité totale des 304 lycées de la région. Dans ce domaine ont peut aussi signaler les Bourses aux mérites + qui consiste à offrir un petit pécule aux lycéens handicapés les plus méritants.

Coté transport la mise en accessibilité des gares et des arrêts routiers, ce qui est fondamentale pour vivre pleinement sa citoyenneté et qui a l'avantage de profiter à toute la population.

Sport et handisport un vaste plan d'aide à l'acquisition de matériels, de soutien aux ligues et le doublement de la licence dans le Pass'Région et la fondation du club des partenaires H+ sport qui est une forme de fond commun financier et matériel pour venir en aide aux clubs handisports et athlètes de haut niveau.

Sur le plan du recrutement, la Région a atteint plus de 11% de travailleurs en situation de handicap au sein de ses effectifs alors que le taux légal est de 6% et que l'objectif était de 10%.

au sein de ses effectifs alors que le taux légal est de 6% et que l’objectif était de 10%. Au niveau de la culture Sandrine Chaix a initié la démarche H+ festival pour former et mettre en lien les acteurs qui œuvrent pour l’accessibilité des festivals aux personnes à mobilité réduite.

Les autres mesures spécifiques du plan handicap ont aussi porté des fruits.

Nous remarquerons l’appel à projet pour soutenir l’innovation, qui permet à toute association porteuse d’un projet innovant qui a pour finalité l’inclusion de le soumettre à une commission régionale pour obtenir une aide financière, sous condition que ce dernier soit approuvé.

L'appel à projet pour favoriser l'insertion professionnelle, fonctionne sur le même principe que le précédent dans le domaine du recrutement et la formation.

Aide à l'acquisition de véhicules adaptés, pour les associations de personnes à mobilité réduite afin de leur permettre de développer leurs activité et favoriser l'inclusion sociale.

Soutien en investissement à la modernisation des ESAT. Ce vaste plan a permis de nombreux ESAT d'investir dans des outils de production modernes ou de rénover des locaux vétustes

. Ce vaste plan a permis de nombreux ESAT d’investir dans des outils de production modernes ou de rénover des locaux vétustes Comme évoqué dans l’introduction la région a mis en avant et défendue 3 grandes causes régionales : les troubles DYS, Sport et Handicap, Les accidentés de la vie et Enfance et Handicap pour cette année.

Aujourd’hui, la Région veut aller encore plus loin pour continuer à être exemplaire dans ce domaine.

Elle va ainsi continuer à investir sur les projets qui vont améliorer le quotidien des personnes handicapées. Ces projets se déclinent de la manière suivante :

Accompagner les familles d’enfants hospitalisés

Création d’un fonds pour la création d’espace famille dans les centres de rééducation . Il s’agit là d’offrir les conditions d’accueil et de rencontres dignes, chaleureuses et humaines qui vont permettre aux familles de préserver les liens familiaux avec un enfant placé en centre de rééducation ou en établissement.

Bonus dans les contrats territoriaux pour l'achat d'aires de jeux pour les enfants. Cette aide s'adresse aux communes qui feront la démarche de réaliser des aires de jeux adaptées aux enfants en situation de handicap et d'agir pour l'inclusion dès le plus jeune âge.

Soutenir le logement pour les personnes en situation de handicap

La mise en place de logements tremplins qui vont permettre à des personnes handicapées de passer par un sasse d’acquisition des gestes et des habitudes nécessaires à la vie autonome à domicile.

Soutien aux collocations de personnes handicapées, cette mesure va dans le sens de la vie sociale et de l'autonomie par la pratique de la paire-aidance.

Favoriser l’accès aux loisirs

Mutualisation d’équipements pour accueillir les festivaliers en situation de handicap , tel que nous l’avons évoqué plus haut, c’est une porte ouverte sur la culture et la mixité qu’offre les festivals. La région a investi dans des équipements d’accessibilité pour les spectacles. Ceux-ci sont mis à disposition des organisateurs d’événements.

L'Investissement dans la mise en accessibilité des parcours de pêche. Sport et loisir à la fois, la pêche est pratiquée par de nombreuses personnes en situation de handicap qui peuvent et pourront accéder à encore plus de sites de pêches accessibles et adaptés, y compris pour les personnes personnes en fauteuil roulant. C'est une l'ouverture sur une nature brute habituellement inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

Accompagner l'équithérapie dans le cadre du Plan Ambition.On ne le dira jamais assez, le lien entre l'animal et l'homme est bénéfique et dans le cadre du handicap il peut aussi s'avérer magique car le cheval ressent son cavalier et s'adapte à ses difficultés. N'est-ce pas le meilleur ami de l'homme !

« En 2017, nous adoptions notre premier Plan Handicap. C’était sans aucun doute la première fois qu’une Région initiait une action aussi ambitieuse dans ce domaine. Trois ans après, ce plan a porté ses fruits. Aujourd’hui, la Région se positionne avec une nouvelle vague d’investissements permettant d’augmenter encore significativement nos efforts pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et faire ainsi d’Auvergne-Rhône-Alpes la région la plus inclusive d’Europe. », déclare Sandrine CHAIX, Conseillère régionale spéciale au Handicap.

