Plan de soutien à l’emploi de personnes handicapées

Depuis le 1er août 2009, l’Agefiph a décidé de renforcer son plan de soutien à l’emploi des personnes handicapées mis en place en 2008.

Chargée de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, l’Agefiph souhaite ainsi préparer à la reprise du marché de l’emploi attendue pour 2011. L’association a prolongé d’un an son plan et a ouvert la prime à l’insertion aux CDD de plus de six mois, contre douze mois auparavant (cette prime est versée à l’employeur pour l’embauche d’une personne handicapée).