Plan de restructuration de l’AP-HP

Le conseil exécutif de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a validé le plan de regroupement des 37 établissements de l’AP-HP en 12 groupes hospitaliers. Au nom de la “rationalisation”, ce plan va conduire à des fermetures de services et des fusions d’établissements d’ici 2012 et plus de 3 500 postes devraient être supprimés alors même que le personnel manque déjà en de nombreux endroits. Le ministère de la Santé se veut rassurant et assure qu’une concertation aura lieu mais les syndicats de médecins, de soignants et des personnels ont déjà largement manifesté leur refus de ce projet qu’ils considèrent comme une casse de l’hôpital public en Ile-de-France.