Plan de redressement de la Sécu

Taxer les mutuelles et les assurances santé

D’après notre confrère « le Parisien », le nouveau plan de “redressement” de la Sécurité sociale que le gouvernement devrait permettre de réduire de 4 milliards d’euros le déficit prévu pour 2009. Il ne prévoit pas de hausse du ticket modérateur, mais une taxation des assurances santé et des mutuelles.

Dans une interview accordée au Parisien, les ministres de la Santé, Roselyne Bachelot, et du Budget, Eric Woerth, ont détaillé un plan de “redressement” de la Sécu dont aucune mesure “ne porte sur les assurés” et dont les grandes lignes sont également révelées ce matin par La Tribune. Grâce à lui, ils entendent stopper l’hémorragie des comptes de l’assurance maladie, dont le déficit “s’élève actuellement à 4 milliards d’euros”.

La mesure phare de ce plan est la taxation du chiffre d’affaires des organismes d’assurance complémentaire. Elle devrait rapporter un milliard d’euros environ, mais le taux de cette taxe “reste à déterminer”, selon les ministres. Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, a plusieurs fois souligné que depuis quatre ans, les complémentaires santé ont relevé leurs cotisations de 30% et augmenté leurs bénéfices de 25%. “Une bonne santé qui contraste, considère-t-elle, avec les difficultés de l’Assurance maladie.”

Les propositions du directeur de l’assurance maladie visant à économiser 2 milliards d’euros ont également été reprises. Elles concernent les prix des médicaments génériques, certains actes de radiologie ou d’analyses médicales, les prescriptions de médicaments inutilement coûteux, les transports sanitaires, les arrêts maladie ou l’hôpital.

Il prévoit aussi de rendre à l’assurance maladie les quelque 400 millions d’euros d’intérêts qu’elle paye actuellement en transformant les déficits cumulés à l’origine de ces frais financiers en “dette sociale” devant ensuite être amortie par la Cades (caisse d’amortissement de la dette sociale), une caisse prévue à cet effet.