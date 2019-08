Plan canicule: la veille est en marche

Parce que la canicule de l’été 2003 avait fait près de 15 000 morts en France, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot a déclenché le “niveau de veille saisonnière du plan national canicule”. Ce plan durera qui jusq’au 31 août, “sauf si des conditions météorologiques particulières justifient son maintien”. Dans un communiqué, le ministère précise que le niveau de veille repose sur deux éléments. D’abord, Météo-France et l’Institut de veille sanitaire (InVS) assurent une “veille biométéorologique” qui “permet de détecter la survenue d’une canicule”. Ensuite, un “dispositif d’information et de communication” est mis en place, notamment via le numéro vert 0.800.06.66.66 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Le plan national canicule comporte deux autres niveaux, rappelle le ministère de la Santé: “le niveau de mise en garde et actions (MIGA)”, déclenché par les préfets des départements concernés en cas d’alerte émise par Météo-France et l’InVS, et “le niveau de mobilisation maximale”, déclenché sur instruction du Premier ministre, “lorsque la canicule est aggravée par des effets collatéraux (rupture de l’alimentation électrique, pénurie d’eau potable, saturation des établissements de santé)”.