Plan canicule 2011 : la Ville de Paris renforce les réseaux de proximité

Lors d’une rencontre avec des personnes âgées et des bénévoles du réseau « Voisin-Age » ce matin, Bertrand Delanoë, en présence de Michel Chegaray, président des petits frères des Pauvres, a présenté le plan canicule 2011 de la Ville de Paris pour protéger les personnes fragiles, renforcé pour la première fois par le dispositif « Voisin-Age ». Porté par les petits frères des Pauvres et soutenu par la Ville de Paris, « Voisin-Age » est un réseau de solidarité unique en France qui met en relation les personnes âgées et leurs voisins.

Mobilisé pour entourer les personnes âgées isolées, en particulier l’été en cas de canicule, le dispositif « Voisin-Age », qui s’appuie sur le site www.voisin-age.fr, permet de :

– mettre en relation des habitants volontaires et des personnes âgées isolées qui habitent un même quartier ;

– coordonner des actions simples (visites, coups de fil, petits mots, coups de main…) ;

-veiller sur les personnes vulnérables par des appels téléphoniques et des visites à domicile.

A ce jour, ce réseau :

– est expérimenté dans les 17ème et 18ème et sera développé à l’automne avec le soutien de la Ville de Paris dans d’autres arrondissements, notamment dans des quartiers politique de la ville ;

– compte 170 bénévoles « voisineurs » et 130 personnes âgées isolées « voisinées ».

« Voisin-Age » renforce ainsi les réseaux de solidarité de proximité développés par la Ville de Paris pour assurer la protection des personnes fragiles face aux risques liés à la canicule, constitués notamment de 47 jeunes du service civique, 186 agents volontaires de la mairie, 80 agents retraités de la Réserve solidaire de Paris ou encore les 350 « commerçants solidaires», mais aussi l’Unité d’Assistance aux Sans-Abri de la Ville de Paris et les différents services municipaux.

A noter :

Depuis le 1er juin, la Ville de Paris diffuse des messages de prévention et mobilise ses réseaux et services pour veiller sur les personnes fragiles isolées.

En cas de déclenchement du niveau 2 du plan canicule par le Préfet, la Ville de Paris activera tous les dispositifs qu’elle a prévus pour assurer la protection des Parisiens en cette période de fortes chaleurs, notamment :

– la cellule de crise sanitaire et sociale qui coordonne toutes les interventions de terrain ;

– la plate-forme d’appels pour contacter une fois toutes les 48h chaque personne inscrite sur le fichier CHALEX (qui compte 20300 noms à ce jour) ;

– l’ouverture des lieux de répit adaptés et rafraîchis et la mobilisation des transports municipaux

(TAM) ;

– l’adaptation des messages diffusés par la Ville sur la canicule.