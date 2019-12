Plan canicule 2010 : lancement de la campagne de prévention pour les personnes âgées chez les « commerçants solidaires »

Bertrand Delanoë, maire de Paris, Geneviève Roy, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Délégation de Paris, Christian Le Lann, président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Paris, ont lancé ce matin la campagne de prévention canicule 2010 des commerçants solidaires de Paris. A cette occasion, ils ont signé une charte de partenariat pour structurer et développer ce nouveau réseau de solidarité dans la ville. Gisèle Stievenard, adjointe chargée de la politique de la ville et de l’engagement solidaire, Liliane Capelle, adjointe chargée des seniors et du lien intergénérationnel, et Lyne Cohen-Solal, adjointe chargée du commerce, de l’artisanat, des professions indépendantes et des métiers d’art, étaient également présentes.

Plus de 400 commerçants à Paris vont se mobiliser tout au long de l’été : ils joueront un rôle de « vigie sociale » dans leur quartier et diffuseront des informations pratiques utiles en cas de canicule auprès des personnes âgées et de leur entourage. Une trentaine d’équipes formées de volontaires de la Ville de Paris (bénévoles de la Réserve solidaire), de la CCIP (élus et collaborateurs) et des fédérations de commerçants leur ont distribué les kits communication de la campagne 2010 (affiches, dépliants, numéros utiles).

Lancé en 2009, le réseau des commerçants solidaires de Paris s’appuie sur la vocation de proximité des commerçants et leur volonté de s’engager dans de grandes causes de solidarité et

d’intérêt général.

En 2010, ce réseau a pour objectif de :

· doubler ses effectifs, en passant de 200 commerçants engagés en 2009 à 400 en 2010 ;

· se diversifier : les pharmaciens, rejoignent cette année le réseau, d’ores et déjà composé des boulangers-pâtissiers, fleuristes, bouchers, buralistes, hôteliers, restaurateurs, cafetiers, crémiers-fromagers ;

· élargir ses actions de prévention : après cette campagne d’information canicule, le réseau s’engagera dans deux autres opérations autour du handicap en octobre et de l’engagement bénévole en décembre.