Plan cancer: les anti-tabac insatisfaits

Le tabac et l’alcool ont été qualifiés de facteurs déterminants de risque de cancer par Nicolas Sarkozy, mais si le président a annoncé plusieurs mesures concrètes, il n’a pas répondu aux attentes des anti-tabac sur l’augmentation du prix des cigarettes. Poumon, pharynx, oesophage, bouche, foie… Le tabac et l’alcool sont à l’origine de 28% des cancers en France, selon un rapport de 2007. Le tabac reste de loin, devant l’alcool, la première cause évitable de cancer : il était à l’origine de vingt-neuf mille décès en 2000.

Le chef de l’Etat l’a admis, il a beaucoup hésité sur la hausse du prix du tabac, confronté à des associations de lutte contre le tabagisme qui réclamaient une augmentation dissuasive de 10% et des cigarettiers et des buralistes qui jugaient cette augmentation trop élevée. “Six pour cent en période d’inflation nulle c’est une forte progression (…) j’ai rendu cet arbitrage, je l’assume”, a expliqué le Président de la République à l’occasion de la présentation qu’il a fait à Marseille du nouveau Plan Cancer. Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, s’était, pour sa part, déclarée favorable à une hausse de 10%.

Contre la santé publique

“Aujourd’hui, le plan Cancer 2 s’ouvre sur une coupable entente cordiale entre notre gouvernement et l’industrie du tabac”, a commenté l’Alliance contre le tabac, tandis que son président, le pneumologue Yves Martinet expliquait que l’arbitrage s’était fait en faveur des buralistes contre la santé publique , rappelant que l’augmentation de 6% en 2007 n’avait eu aucune incidence sur la consommation. En revanche, les ventes avaient très fortement diminué (plus d’un tiers) sous l’effet de l’accroissement spectaculaire des prix au début du premier plan cancer de Jacques Chirac en 2003-2004. Le président de l’Office français de prévention du tabagisme (OFT) Bertrand Dautzenberg a estimé que le service minimum avait été fait. Les Pr Martinet et Dautzenberg ont néanmoins salué l’annonce de la hausse de 50 à 150 euros du remboursement des substituts nicotiniques, en 2010, pour les femmes enceintes et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU). “Il est clair que cela va faciliter la prise en charge des précaires”, a estimé le Pr Dautzenberg.

Mesurette…

Pour ce qui est des images-choc de poumons ou de dents abîmés sur les paquets de cigarettes, “on n’avance pas”, a déploré le Pr Martinet. Mme Bachelot avait indiqué espérer pouvoir apposer de tels avertissements visuels fin 2009. M. Sarkozy n’a donné lundi aucune précision de date. En ce qui concerne l’alcool, le président a annoncé qu’en 2011 la quantité d’alcool devra être indiquée sur chaque bouteille, ce qui était réclamé par l’Académie nationale de médecine. Le député PS Jean-Marie Le Guen y a vu “une mesurette peu pédagogique et peu efficace pour lutter contre la consommation d’alcool surtout quand on vient de libéraliser la publicité pour l’alcool sur internet”.