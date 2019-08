Plan cancer : le Pr Grünfeld remet ses recommandations à Nicolas Sarkozy

Le Pr Jean-Pierre Grünfeld a rendu ses propositions pour le Plan cancer 2009-2013 au Président de la République le 27 février.



Il y propose de soutenir la recherche, de lutter contre les inégalités face à la maladie et d’améliorer la coordination des soins et le suivi des malades après le traitement, ce qu’il a appelé le « vivre après le cancer ».

« Nous voulons soutenir la recherche, de ses aspects les plus fondamentaux à ses aspects les plus appliqués, et progressivement corriger les inégalités de santé face au cancer » a déclaré le Pr Jean-Pierre Grünfeld.

Selon lui, aucune date n’a encore été avancée pour le lancement de ce nouveau plan anti-cancer.

Lors de l’évaluation du Plan précédent (2003-2007), la Cour des comptes avait salué le caractère novateur du programme, mais elle avait aussi pointé des « défaillances » et des « carences », soulignant qu’un tiers seulement des 70 mesures annoncées avaient été mises en œuvre. (Source Viva)