Plan cancer : de nouvelles recommandations

Des recommandations sur la prise en charge et la recherche ont été mises en ligne sur les sites Internet de l’Elysée, du Ministère de la Santé et des Sports et de l’Institut National du Cancer dans le cadre du nouveau Plan cancer.

Le 27 février dernier, le professeur Jean-Pierre Grünfeld a remis au Président de la République et au ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, un ensemble de recommandations pour améliorer encore la prise en charge de cette terrible maladie :

– développer une approche transversale de la prise en charge des malades en renforçant le rôle du médecin traitant, tout au long du parcours

– réduire les inégalités sociales et géographiques, et ce, à tous les stades de la lutte contre le cancer

– poursuivre un effort de recherche pluridisciplinaire et transversale, incluant les sciences dures comme les sciences sociales.

L’élaboration du nouveau Plan cancer débutera le 04 avril, lors d’une réunion au ministère de la santé regroupant les divers ministères concernés, les représentants des fédérations hospitalières et des médecins généralistes et les associations. Une fois achevé, ce plan sera présenté par le Président de la République à la fin du mois de juin 2009.

Source : ministère de la santé