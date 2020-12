Plan Cancer 2009-2013 : 17 projets français sélectionnés

Listen to this article Listen to this article





Dix-sept projets français sélectionnés par un jury international vont être financés à hauteur de 2,6 m€ dans le cadre du plan Cancer 2009-2013.

Bien que le diagnostic et la thérapeutique des cancers aient fortement évolué ces dernières décennies, d’immenses progrès sont encore indispensables afin d’améliorer leur diagnostic

précoce et leur traitement. Le développement de nouveaux outils est donc au cœur des orientations stratégiques inscrites dans le Plan Cancer 2009-2013.

C’est dans cette optique qu’a été lancé, dans le cadre du volet Recherche du plan Cancer 2009-2013 l’appel à projets de recherche « Physique, mathématiques, Sciences de l’ingénieur appliquées au Cancer », organisé conjointement par les ITMOs Cancer et Technologies pour la santé d’Aviesan (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé), avec la collaboration de l’INCa, et dont la gestion opérationnelle et financière a été confiée à l’Inserm.

L’objectif général de cet appel à projets était d’attirer dans le champ de la recherche sur le cancer, des chercheurs physiciens, mathématiciens et des ingénieurs. Une première en France.

Dix-sept projets viennent d’être sélectionnés par un comité d’évaluation international mis en place par l’Inserm. Il s’agit de projets fondés sur la physique, les sciences de l’ingénieur ou

les mathématiques et susceptibles d’améliorer le diagnostic ou la prise en charge thérapeutiques du cancer.

Pour M. Jean BARTHE, vice-président du comité d’évaluation, et Conseiller Scientifique du Laboratoire National Henri Becquerel, CEA, Gif-sur-Yvette, « les 17 projets retenus-sur les

64 proposés- ont été financés pour un budget global plus élevé que prévu initialement montrant l’intérêt porté par Aviesan à la collaboration synergique entre physiciens,

mathématiciens, biologistes et radio-biologistes dans la recherche de nouvelles connaissances et de nouveaux concepts de mesure tant matériels que logiciels pour la lutte contre le cancer. »

Fort du succès rencontré par cet appel d’offres, cet appel à projets sera renouvelé en 2012 et 2013, selon les objectifs du plan cancer annonce Fabien Calvo, Directeur de l’Institut

Cancer d’Aviesan.

Liste des projets sélectionnés

François AMBLARD

Titre du projet : Imagerie thermique impulsionnelle du mélanome/Laboratoire de Physico-Chimie Curie

– UMR 168, Paris

Manuel BARDIES

Titre du projet : DosiTest : Intercomparaison des approches de dosimétrie clinique en radiothérapie

moléculaire par simulation Monte-Carlo/Centre de Recherche sur le Cancer de Toulouse – UMR 1037,

Toulouse

Claude BOCCARA

Titre du projet : Tomographie optique et elastique des tumeurs pour le diagnostic peroperatoire

Institut Langevin-ESPCI ParisTech – Paris

Joseph CICCOLINI

Titre du projet : Modelisation biomathematique des processus metastatiques : étude expérimentale

chez l’animal porteur de tumeur/Laboratoire de Pharmacocinétique – UMR MD3, Marseille

Nicolas FORAY

Titre du projet : MICROMEGAS: Liens (Relations?) mathématiques entre les événements radioinduits

précoces : MICROdépôts, chroMatinE siGnAliSation/Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon –

U1052, Lyon

Paul FORCE

Titre du projet : Contrôle qualité du traitement et de la dose délivrée en temps réel pour

l’hadrontherapie par la mesure en ligne de l’activité de radioélément émetteur de positron

Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont – UMR 6533, Aubière

Jean-Yves GIRAUD

Titre du projet : Amélioration de la dosimétrie clinique en curiethérapie de prostate par implantation

permanente de grains d’iode 125, grâce à un calcul Monte Carlo prenant en compte l’orientation 3D

des sources radioactives/Institut de Neurosciences – Université Joseph Fourier Grenoble 1, Grenoble

Julien HENRIET

Titre du projet : Construction d’un fantôme thoracique dynamique (respirant) 3D personnalisé («

THORAX-4D »)/FEMTO-ST – UMR 6174, Montbéliard

Sébastien JAN

Titre du projet : IMADRON : Simulations numériques pour le contrôle par imagerie des traitements par

hadronthérapie et radioimmunothérapie/Service Hospitalier Frédéric Joliot – CEA, Orsay

Jean-Michel LETANG

Titre du projet : ProTom : Tomographie par faisceaux de protons appliquée à la planification de

traitement en protonthérapie/CREATIS/ Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l’Image

pour la Santé- UMR 5220, Villeurbanne

Lydia MAIGNE

Titre du projet : DOsimétrie par simulations Monte Carlo GATE d’un traitement novateur du MElanome

par radiothérapie interne vectorisée. (DOGME)/Laboratoire de Physique Corpusculaire – UMR6533,

Aubière

Jean-Baptiste MANNEVILLE

Titre du projet : Microrhéologie intracellulaire des cellules tumorales/Institut Curie – Equipe

Compartimentation et dynamique cellulaires – UMR 144, Paris

Laurent MENARD

Titre du projet : Nouveaux systèmes d’imagerie per-opératoire radioisotopique pour l’aide à la

chirurgie cancéreuse/Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie – UMR 8165, Orsay

Pierre NASSOY

Titre du projet : Nouvelle méthode de formation de sphéroïdes multicellulaires assistée par la

microfluidique – Etude biophysique expérimentale et numérique de la régulation biomécanique de la

progression tumorale in vitro/ Physico-Chimie Curie – Institut Curie – UMR 168, Paris

Olivier PIOT

Titre du projet : Développement en champ proche optique de la spectroscopie Raman (TERS) pour

son utilisation en nanoanalyse biologique/Biophotonique, Médicaments, Dynamique Cellulaire et

Tissulaire – Université de Reims Champagne Ardenne, Reims

Cédric RAY

Titre du projet : Assurance qualité en hadronthérapie carbone avec l’imagerie par vertex d’interaction

de protons/Institut de Physique Nucléaire de Lyon – UMR 5822, Villeurbanne

Benjamin RIBBA

Titre du projet : Optimisation in silico de l’administration sunitinib/irinotecan chez la souris nude

porteuse de tumeurs coliques/INRIA EPI NUMED – , Lyon