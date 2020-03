Pistorius plus fort qu’un pur-sang arabe

Le Sud-Africain Oscar Pistorius, premier athlète paralympique à avoir participé à des jeux Olympiques avec les valides, a battu un pur-sang arabe dans un duel exhibition organisé en marge du Doha Goals, le forum mondial du sport, qui se clôturait par ce spectacle mercredi au Qatar. La rencontre, baptisée “Cours comme le vent”, se déroulait à quelques mètres du Dôme de l’académie Aspire, où s’est tenue pendant trois jours la rencontre internationale.

“Bladerunner” Pistorius, double amputé qui court avec des lames en carbone, a profité de la légère avance d’une quinzaine de mètres qu’il possédait avant le starter et du mauvais départ du cheval pour dominer Maserati assez largement.

Le duel était financé par la société sud-africaine Sasol, dans le cadre du programme “Definitely able” (Evidemment valide), mis sur pied par le comité olympique du Qatar (QOC) et de son comité paralympique (QPC), qui a pour but de promouvoir le rôle et la place des handicapés dans la société.