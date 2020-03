Pique-nique de l’association Handicap PSG

Pour fêter la fin d’une saison que chacun au club espère faste, les supporters de l’association Handicap PSG (Voir rubrique Partenaires) organisent un grand pique-nique. Le jeudi 21 mai, les membres d’Handicap PSG convient tous les amoureux du Paris Saint-Germain à venir les rejoindre sur la base de Cergy, à partir de 10 heures. Au menu : barbecue, discussions enflammés entre fans parisiens et salades variées. Que vous veniez seul ou en famille, toute l’association des supporters handicapés du Paris SG sera heureuse de vous offrir quelques grillades. Pensez juste à vous inscrire par mail à l’adresse suivante : handicapsg@free.fr, en précisant le nombre d’inscrits et ce que vous apporterez à grignoter pour compléter le menu. Une occasion idéale de découvrir une association encore trop méconnue, et de passer un bon moment, en famille, entre passionnés.