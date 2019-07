Pilotage de drone à une main : C’est possible avec Format-drone

Format-drone lance un concept de pilotage de drone à une main

Piloter un drone avec une seule main, c’est possible ! En effet, le centre de formation Format-Drone propose une manette de pilotage intuitive pour permettre, notamment aux personnes en situation de handicap, de faire du pilotage de drone à une main seulement.

« Tout a commencé en février 2018, avec M. Jean-Louis DI NOTO, paralysé du bras et qui souhaitait se former au sein de notre organisme de formation pour de devenir télépilote de drone professionnel, raconte Baptiste Simonot, directeur des formations de la société Format-Drone. Sa paralysie du bras gauche, rendait alors impossible le télépilotage ordinaire à deux mains, mais notre organisme de formation, touché par le parcours personnel et le projet professionnel de ce passionné d’aéronautique, a tout de même cherché un moyen de rendre possible sa formation ».

Le centre de formation a alors développé avec la startup WePulsit et grâce à un co-financement de l’AGEFIPH, une manette de pilotage intuitive pour les personnes en situation de handicap. La société Format-Drone est le premier centre de formation au télépilotage de drone du Sud de la France. Fondée par Baptiste Simonot, pilote, technicien aéronautique et conférencier, et Antoine Couillet, Ingénieur ENSEEIHT, le centre a formé, depuis 2014 plus de 500 élèves au télépilotage de drone. La société Format-Drone propose aussi des prestations par drone dans les domaines de l’audiovisuel, du BTP et de l’agriculture.

Plus d’infos : https://format-drone.com/