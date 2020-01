Pillule anti-obésité en vente libre

Dès cet été et pour la première fois en France, une pilule anti-obésité sera délivrée en pharmacie, sans ordonnance. Ce nouveau médicament, baptisé « Alli », ne provoquerait pas d’effet d’accoutumance et permettrait, associé à un régime hypocalorique et pauvre en graisses, de perdre une fois et demi de poids en plus qu’avec un simple régime. « Alli » sera accompagné d’un programme comprenant des conseils nutritionnels et une incitation à des pratiques sportives.

