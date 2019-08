Pierre et Marie Curie vous invitent

La direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) vous convie aux Journées européennes du patrimoine à l’UPMC qui auront lieu le week-end du 19 et 20 septembre de 14h à 18h. Trois des sites parisiens de l’UPMC vous accueilleront : le campus de Jussieu, le cloître des Cordeliers et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Au programme : visites commentées de l’Atrium, du Campus et du cloître des Cordeliers, ouverture exceptionnelle des collections de l’université, du musée Dupuytren et de la bibliothèque Charcot, ateliers scientifiques. Et pour clore le week-end, venez assister à un spectacle poétique et acrobatique, le dimanche à 17h, sur le parvis du campus Jussieu. Cette année, l’accent sera mis sur l’accessibilité des manifestations aux divers handicaps : visites commentées et ateliers scientifiques accessibles aux sourds, malentendants, déficients visuels et handicapés moteurs ; sensibilisation au handicap avec possibilité de visite en fauteuil roulant (prêt gratuit sur place). Retrouvez l’intégralité du programme sur le site www.upmc.fr ou téléchargez le programme en cliquant ici. UPMC – Université Pierre et Marie Curie 4, place Jussieu 75005 Paris