Pierre Bergé attaque le Téléthon

Les organisateurs du Téléthon, une des grandes opérations caritatives soutenues par les médias publics français, se défendent de toute malversation ou mauvais fonctionnement en réaction à des accusations de Pierre Bergé, dirigeant du Sidaction. Selon Pierre Bergé, le Téléthon, qui vise à financer la lutte contre les myopathies et les maladies neuromusculaires – et qui aura lieu les 4 et 5 décembre – “parasite la générosité des Français, la capte d’une manière populiste, en exhibant le malheur des enfants myopathes”. “Soyons clair, je n’accuse personne de détourner de l’argent (…), mais j’accuse que 100 millions pour le Téléthon ne sert à rien. Les organisateurs du Téléthon ont trop d’argent, ils achètent des immeubles”, a-t-il ajouté au micro de France Info.