Pick-Out: Suivez le guide

« Améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap visuel ou auditif en facilitant leur perception de l’environnement urbain », tel est l’objectif de Pick-Out, l’application urbaine qui guide les personnes en situation de handicap dans tous les lieux clés de la ville. Fonctionnant grâce à des haut-parleurs intégrés dans la ville, Pick-Out permet à ses utilisateurs de recevoir directement sur leur téléphone des informations de différentes natures : horaires, trafic, informations sur les lieux visités, plans, descriptions de bâtiments, d’œuvres d’art, horaires des réseaux de transports et bien plus encore. Pick-Out utilise une technologie conjointement développée par Crysalide et Fidzup qui permet l’envoi d’un signal allant d’un émetteur vers un smartphone et détectable jusqu’à 25 mètres pour une lecture de messages audio ou texte. Tout cela sans aucune pollution sonore, et sans aucun besoin de connectivité. Cette application est disponible sur Android et IOS. Plus d’infos : http://crysalide.fr/ ou 01 47 30 77 77.