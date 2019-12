Philips lance une série de récompenses destinées à améliorer la santé et le bien-être des habitants des villes

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) annonce, le lancement des Philips Livable Cities Award, une série de récompenses conçues pour faire éclore des idées concrètes et réalisables dans le but d’améliorer la santé et le bien-être des habitants des villes. Les particuliers, tout comme les collectivités ou les entreprises, ont la possibilité de participer au programme qui débouchera sur une remise de prix d’une valeur de 125 000 euros.

Dans le but de formuler des réponses simples aux problèmes complexes rencontrés par les résidents des villes, Philips a classé les récompenses selon trois catégories :

· Le bien-être en plein air : cette catégorie regroupe les projets qui aideront les citoyens à se sentir en sécurité dans les espaces publics ou qui permettront de créer une identité à la ville, encourageant ainsi un sentiment d’appartenance ;

· Vivre en toute indépendance : cette catégorie regroupe les projets qui aideront les seniors isolés – dont le nombre ne cesse de grandir – à se sentir en sécurité et à l’aise en ville et/ou à rester plus longtemps chez eux grâce à des accès adaptés aux soins médicaux.

Un style de vie sain au travail et à la maison : cette catégorie regroupe les projets qui favorisent un mode de vie sain, soit à travers l’entourage d’une personne ou à travers d’autres fondamentaux, comme l’exercice, le sommeil ou le régime alimentaire.

Un premier prix toute catégorie de 75 000 euros sera décerné à la meilleure idée soumise dans ces trois catégories, et deux autres récompenses, d’une valeur de 25 000 euros chacune, seront attribuées aux meilleurs projets soumis dans les deux catégories non couronnées par le premier prix. Les critères de sélection seront établis par un panel d’experts internationaux présidé par Richard Florida, auteur du Great Reset, directeur du Martin Prosperity Institute, professeur à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

« Désormais, grâce au soutien d’experts reconnus mondialement dans l’aménagement urbain, nous espérons que les ‘Philips Livable Cities Award’ donneront vie à des initiatives concrètes et réalisables de la part des communautés urbaines, pour améliorer la santé et le bien-être des habitants des villes. », déclare Gottfried Dutine, Executive Vice-President et Global Head of Markets and Innovation chez Philips.

« Les villes sont notre plus belle invention. Elles représentent des endroits où la diversité et le talent des êtres humains fusionnent pour donner naissance à une forme de créativité, d’innovation et de prospérité sans précédent », déclare Richard Florida. « Foyers de la moitié de la population mondiale en accueillant plus de 3 milliards de personnes dans le monde, trop de nos villes sont déconnectées de l’économie mondiale et même les plus évoluées d’entre elles connaissent la pauvreté. Nous avons besoin de solutions simples, applicables à chaque communauté de façon à rendre nos villes plus prospères et plus vivables. Je suis honoré de prendre part à cette incroyable opportunité qui peut devenir une référence en matière de réussite économique de nos villes et de leur qualité de vie dans le monde entier. »

Les villes modernes s’étoffent de plus en plus, car elles sont considérées par beaucoup comme un environnement stimulant et gratifiant dans lequel il fait bon vivre et travailler. Les dernières statistiques du UN-Habitat Global Report de l’ONU sur les implantations démographiques démontrent que plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans les villes. Cette proportion devrait passer à plus de deux-tiers de la population mondiale d’ici à 2050. De plus, avec cette urbanisation galopante, les seniors occupent une part de plus en plus importante dans les populations urbaines : la proportion d’adultes âgés résidant en ville dans les pays développés est égale à celle occupée par la classe des jeunes. L’urbanisation accélérée a également engendré des difficultés en matière de santé. Par exemple, la hausse spectaculaire de l’obésité – surtout dans les pays en voie de développement – est la conséquence d’un manque d’activité physique dû à une sédentarisation en hausse de toute forme de travail ainsi qu’à des bouleversements des modes de transport.

Des informations détaillées sur les critères de participation et sur les soumissions en ligne pour les Philips Livable Cities Award sont disponibles sur www.philips.com/because. Les soumissions prendront fin le 28 octobre 2010 à 17h. Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie (Award Ceremony) célébrée lors de la Journée Mondiale de la Santé (World Health Day), le 7 avril 2011.