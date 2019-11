Philippe Croizon remporte son 4e défi dans le détroit de Béring

Le nageur quadruple amputé, Philippe Croizon, 44 ans, a réussi vendredi à relier les continents américain et asiatique entre l’île de la Petite Diomède (Alaska-Etats-Unis) et les eaux territoriales russes en face de la Grande Diomède, dans le détroit de Béring.

Accompagné du nageur longue distance Arnaud Chassery, 36 ans, il remporte ainsi son 4e et dernier défi intercontinental “Nager au-delà des frontières” destiné à exprimer “l’égalité et la fraternité entre tous les hommes valides et invalides”. Depuis le mois de Mai, les deux hommes ont relié successivement l’Océanie à l’Asie entre la Papouasie-Nouvelle Guinée et l’Indonésie, l’Afrique à l’Asie entre l’Egypte et la Jordanie et l’Afrique à l’Europe, entre le Maroc et l’Espagne dans le détroit de Gibraltar.

“C’est la nage la plus dure de ma vie avec une eau à 4°C et de forts courants, a déclaré, très ému, à l’AFP, le nageur amputé. On l’a fait. Je suis très fier pour tous ceux qui souffrent d’un handicap et qui ont mis leurs espoirs en moi. Je leur dit: Tout est possible, tout est jouable avec la volonté de se surpasser. Nous sommes tous égaux, valides et invalides de tous les continents”.

Le détroit de Béring restait le “gros morceau” du programme sportif et humanitaire des deux nageurs, avec de difficiles conditions météorologiques entre l’Arctique et le Pacifique. A l’origine, ils souhaitaient partir de l’île Grande Diomède côté Russe et asiatique à l’Ouest pour rejoindre la Petite Diomède, côté américain, une distance de quelque 6 km à vol d’oiseau. Mais en dépit de leur demande d’autorisation formulée depuis plusieurs semaines, ils n’ont jamais reçu le feu vert des autorités de Moscou.

Résolus à venir à bout de leur ouvrage coûte que coûte, Croizon et Chassery sont partis du rivage de la Petite Diomède dans une mer agitée et couverte d’un épais brouillard. Ils ont nagé jusqu’à la ligne de partage des eaux territoriales, avec une incursion symbolique de quelques centaines de mètres dans les eaux russes appartenant au continent asiatique. En tenant compte de leur dérive due aux puissants courants de sud-ouest, ils ont nagé sur une distance de quelque 4 km en 1H et 20 mn. Philippe Croizon et Arnaud Chassery, arrivés sur une simple barque de pêcheur dimanche dernier sur la Petite Diomède depuis le littoral de l’Alaska, y avaient été bloqués pendant 4 jours en raison d’une tempête suivie d’un ouragan avec des vents de plus de 140 km/h dans le détroit de Béring.

(AFP)