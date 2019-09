Philippe Croizon relie à la nage l’Europe et l’Afrique

Le français quadruple amputé Philippe Croizon est arrivé jeudi près de Tanger, au nord du Maroc, après avoir traversé à la nage les 14 km reliant l’Europe à l’Afrique, a constaté l’AFP.

“Il vient de toucher le rocher de la plage Ciress près de Tanger. Il a parcouru les 14 km entre Tanger et Tarifa (sud de l’Espagne) d’où il est parti ce matin, en 5 heures 20 minutes”, a déclaré à l’AFP Anne Bayard, l’une des responsables de ce projet.

Avec son projet “Nager au-delà des frontières”, M. Croizon a entrepris de relier symboliquement à la nage les cinq continents (Océanie, Asie, Afrique, Europe, Amérique), à travers passes et détroits, afin de poser “un acte égalitaire de paix, de solidarité et de partage avec tous les hommes valides et invalides”.

Cette traversée est la troisième étape d’un projet qui a commencé le 17 mai, lorsqu’il a relié à la nage le village de Wutung, en Papouasie-Nouvelle Guinée (Océanie), et le hameau de Pasar Skow, en Indonésie (Asie). Au cours de la 2ème étape, il a traversé le 21 juin la mer Rouge, entre la station balnéaire égyptienne de Taba et le port jordanien d’Aqaba. M. Croizon, 43 ans, a perdu ses bras et ses jambes dans un terrible accident en 1994. A chaque traversée, équipé de prothèses de palmes fixées aux cuisses, il est accompagné par son compatriote, nageur de fond, Arnaud Chassery, 34 ans.

(AFP)