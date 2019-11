Philippe Croizon est le lauréat du Prix « Sport Scriptum » 2012 pour son ouvrage « J’ai traversé la Manche à la nage »

La Fondation FDJ, en partenariat avec l’Union des Journalistes Sportifs en France (UJSF) et l’Union Nationale des Diffuseurs de Presse (UNDP) ont décerné le 17ème Prix Sport Scriptum à Philippe Croizon pour « J’ai traversé la Manche à la nage » « Amputé des quatre membres », Philippe Croizon raconte son exploit » aux éditions Jean-Claude Gawsewitch. Après avoir été électrocuté par une ligne à haute tension en 1994, Philippe Croizon est amputé des quatre membres. 16 ans plus tard il parcourt à la nage les 33,3 kms qui séparent la France de l’Angleterre. « J’ai traversé la Manche à la nage » est le récit de deux années de préparation intense et d’entraînements interminables. Philippe Croizon joint par téléphone à l’issue de la délibération du jury, a fait part de sa très grande joie. « Je suis très heureux de recevoir ce Prix. Très heureux pour mon entourage, pour ma famille. C’est une histoire commune ». Et d’ajouter « j’aurais dû ou pu nommer cet ouvrage « On a traversé la manche à la nage ». Le jury, présidé Pierre-Marie Descamps (CFJ), a souligné le caractère ouvert de la sélection 2012. « Il s’agit du témoignage d’une formidable aventure » prévient Corinne Boulloud (Europe 1). « Philippe Croizon se présente sans fard. Son ouvrage, son récit, fonctionne jusqu’au bout » insiste Sophie Tutkovics (L’Equipe). Denis Brogniart (TF1) indique « que les premières pages donnent réellement envie ; d’autant que l’on découvre une histoire d’amour, très belle, attachante et sans concession ». « Une écriture conforme à l’histoire narrée, au vécu : un vrai livre de sport » souligne Pierre-Marie Descamps. Le Prix Sport Scriptum a été créé en 1996, par la Fondation FDJ, en partenariat avec l’UJSF pour récompenser le meilleur ouvrage de l’année consacré au sport. Ce prix souligne la dimension culturelle, sociale, sociétale du phénomène sportif. Le prix est ouvert à toutes les catégories littéraires : roman, essai, biographie, rétrospective, bande-dessinée… Il permet une reconnaissance forte par le vote d’un jury dejournalistes reconnus et récompense l’auteur de l’ouvrage lauréat par l’attribution d’une dotation de 4 000 euros.