Gérard Colliot, Président de l’Association Valentin Haüy, a adressé mardi 27 mars les 11 000 premières signatures de la pétition « Oui, à une société plus accessible aux aveugles et malvoyants » aux dix candidats à l’élection présidentielle, les invitant à s’engager personnellement à agir de façon concrète sur 12 mesures proposées par l’Association en faveur de l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes (courrier en pièce jointe).

Les réponses seront rendues publiques sur le site www.avh.asso.fr. Les absences de réponse y seront également actées. La pétition, en ligne depuis le 21 février et jusqu’au 10 mai, a déjà réuni plus de 11 000 signatures en seulement un mois. Ce chiffre témoigne d’une volonté forte des Français de connaître la position et les engagements des candidats sur cette question. Cette démarche fait suite à la publication des résultats d’une étude réalisée par l’Association Valentin Haüy sur l’accessibilité des sites des candidats.

Les 12 mesures

L’accès aux transports :

Garantir la continuité de la chaîne de déplacement entre l’accès aux établissements recevant du public et l’accès aux transports en commun (application de l’article 45 de la Loi du 11 février 2005) Assurer la mise en place et l’harmonisation sous forme accessible de tous les supports d’information voyageurs pour l’ensemble des transports publics Exiger la formation du personnel des transports en commun à l’accueil et à l’accompagnement des usagers en situation de handicap

L’accès à l’audiovisuel :

Augmenter le nombre de salles de cinéma équipées pour l’audiodescription Convaincre les sociétés de production de cinéma d’enregistrer systématiquement une version de chaque nouveau film en audiodescription Encourager la diffusion de films en audiodescription à la télévision

L’accès aux livres :

Imposer aux éditeurs de livres scolaires de proposer une version numérique accessible de chaque ouvrage Légiférer pour qu’un fort pourcentage de la production éditoriale soit accessible Créer un service public du livre adapté qui ait les moyens de coordonner l’adaptation et la diffusion des livres accessibles

L’accès aux sites Internet :

10. Rendre accessibles les sites publics de l’État. Exiger de légiférer sur les sites privés

11. Inviter les sites d’information à proposer davantage de contenu accessible

12. Favoriser en milieu professionnel l’utilisation de logiciels adaptés : inscription d’une clause d’accessibilité des progiciels dans le cahier des charges des entreprises publiques et privées

Chiffres clés aujourd’hui en France :