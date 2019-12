Petites annnonces

Rencontres

BRIGITTE 49 ans – Jolie malgache, 160cm, de corpulence moyenne, aimant cuisiner, lire, faire des randonnées, aller au cinéma, souhaiterait rencontrer son furtur compagnon VOUS 40/70ans, gentil, doux, aimant la vie LÉGER HANDICAP ACCÉPTÉ. Célibataire, sans enfant à charge, elle tient une épicerie et attend votre appel. TOUTES RÉGIONS FRANCAISES.

JOSEPHA 54 ans – Jeune femme martiniquaise, handicapée d’une jambe, parfaitement autonome, recherche compagnon afin de faire un bout de chemin, si vous le désirez. Tout d’abord, je m’appelle Josépha, je mesure 1m50 pour 55Kg. Mes centres d’intérets sont la lecture, la cuisine, les balades, le cinéma, danser et bien d’autres choses que j’aimerais vous faire découvrir. J’attends avec impatience votre appel. REF 17388

CLAIRE 43 ans – Un teint café au lait, 1.64m, de corpulence moyenne, Claire, divorcée, recherche à nouveau le chemin du bonheur avec MR 40/55ans, valide, célibataire ou divorcé, ayant une bonne activité professionnelle, classique, non fumeur, un bon niveau culturel, ouvert, tolérant. Claire est aide soignante, valide, aime les sorties restaurant, cinéma, musique, musées, balades, théâtre, concerts… pratique la gym et a une grande envie de tout partager surtout si affinités. Prenez le temps de la découvrir par téléphone. Préférence ILE DE FRANCE. RÉF 17149

NATACHA 37 ans – Blonde aux yeux bleus, très en demande de contacts amicaux avec des hommes et des femmes de son âge et pourquoi pas plus si affinités avec JH 30/55ans, décontracté, élégant, communicatif, aimant les sorties, les promenades, la mer et surtout discuter HANDICAP ACCÉPTÉ, conducteur bienvenu.

Célibataire, IMC en fauteuil sans problème d’élocution, disponible car sans activité professionnelle, la voici prête à vous entendre ou à vous lire surtout si vous habitez le SUD DE LA FRANCE.

PAUL-HENRI 43 ans – Souriant, agréable, très ouvert, aimant lire, les reportages sur les pays étrangers, (Asie, Amérique du Nord), Paul-Henri, célibataire, paraplégique est alité et ne bouge plus de chez lui ! Espère contacts amicaux féminins avec VOUS 35/45ans, simple, ayant de l’humour, aimable… Brun aux yeux, il se fera un plaisir de vous entendre. Préférence RÉGION NORD-OUEST.RÉF 17780

GUY 57 ans – Commencer une autre vie pour être plus heureux à deux, créer une complicité avec VOUS 46/55ans, célibataire ou veuve, situation professionnelle sans importance, moderne, rayonnante, prête à partager le bonheur et la joie d’une vie de couple LÉGER HANDICAP ACCÉPTÉ, c’est le souhait de Guy, Grisonnant aux yeux verts, veuf sans enfant,

très actif (balade, jeux de société, sorties resto, cinéma, musées, pétanque, voir des amis, Guy est en invalidité depuis deux suite à des problèmes de santé. Prenez le temps de le découvrir par téléphone, par courrier RÉGIONS SUD-EST, SUD-OUEST RÉF 17773

Sylvain 48 ans – 185 cm, mince, châtain aux yeux foncés, Sylvain, célibataire, recherche des amitiés féminines et ++ si affinités avec VOUS 35/60ans, situation familiale et professionnelle sans importance, sans enfant à charge, AVEC ou SANS HANDICAP, Sylvain vous acceptera telle que vous êtes ! Sans activité professionnelle, aimant les brocantes, la télévision et divers autres loisirs, prenez contact par téléphone ou par courrier. Préférence RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNES; PICARDIE ; RÉGION PARISIENNE. RÉF 17592

BENOIT 36 ans – Altruiste, ouvert aux autres, s’impliquant dans plusieurs associations, Benoit a oublié de penser à lui et aimerait tant avoir des relations amicales et ++ si affinités avec JF 35/45ans, ayant la même générosité que lui, sociable, sympa Votre handicap est accepté si autonomie, conductrice bienvenue.

Informaticien, célibataire, se déplaçant en fauteuil roulant (manque d’équilibre du à une maladie génétique), il aime la musique, participe à un orchestre (au clavier, à la batterie, au djembe), aime aller au cinéma, la télévision, la lecture et puis, dans l’avenir, pourquoi pas changer de région…Prenez contact, il n’attend que vous pour changer sa vie TOUTES

RÉGIONS FRANCAISES – TOUS PAYS. RÉF17290

Vends Renault LAGUNA 2 breack de 2002, 23000 kms. Equipement paraplégique accélérateur électronique + Porte coulissante et robot chargeur. Prix de vente 12 500 euros.

Très bon état. tél 04.78.04.04.73 Portable 06.76.10.32.93

Fauteuil roulant manu. Küschall R33 (2008), haut de gamme, état impeccable, châssis poli verni 75°, long. d’assise 45 cm, larg. d’assise 41 cm. Haut. dossier 33 cm, repose pied

titane. CPS: Techno-Anthracite. Système de neutralisation des chocs (LIS). Essieu et gardes boue en carbone. Assise et dossier réglables en tension, roues arrières High Performance,

roues avant 5”, freins actifs, anti-bascule. Prix : 1250 euros à discuter suivant situation… Adresse: goblet.dominique@skynet.be. Tél: 00 32 82 213 732. (Belgique). Photo sur demande.