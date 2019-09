Petit déjeuner pas comme les autres à l’Elysée pour trois jeunes trisomiques

Vincent, Benjamin et Louis, trois jeunes trisomiques ont eu lundi matin un petit déjeuner pas comme les autres … à l’Elysée où la compagne du président, Valérie Trierweiler, écoutant leur voix singulière, a confirmé sa volonté de servir la cause des enfants.

A l’occasion de la journée consacrée à la Trisomie 21, “on m’a demandé d’ouvrir les portes de l’Elysée et je l’ai fait volontiers”, a déclaré Mme Trierweiler, déterminée à faire de “l’égalité des chances pour les enfants le fil rouge” de son action.

Levés aux aurores pour arriver à 07h30 au 55 rue du faubourg Saint Honoré, les trois jeunes âgés de 16 à 21 ans, suivis par l’Association Trisomie 21, ne se sont pas contentés de s’asseoir à la table présidentielle. Sous la houlette du chef de l’Elysée, Bernard Vaussion, ils ont participé à la confection d’un copieux petit déjeuner auquel la ministre des Affaires sociales et de la Santé Marisol Touraine avait été conviée.

Oeufs brouillés, tranches de brioche tiède, chouquettes… avec en guise de plat de résistance, François Hollande, arrivé en cours de repas. Félicitant les trois jeunes d’avoir réussi à “forcer les portes de l’Elysée”, le chef de l’Etat a longuement écouté le récit de leurs parcours scolaires semés d’obstacles, par la voix de leurs mères.

De CLIS (classes d’intégration spécialisée dans le primaire) en UPI (unité d’intégration pédagogique, en collège et lycées), celles-ci ont raconté leur combat pour faire avancer leurs enfants dans les méandres de l’Education nationale. Boule d’énergie, Vincent Saille, 21 ans, l’aîné des trois jeunes, a réussi à franchir tous les obstacles, pour obtenir un CAP (Certificat d’aptitude professionnelle). Il travaille depuis juillet en contrat à durée déterminée dans une grande chaîne de restauration. Plus jeunes, Benjamin Rabeyrin, 18 ans, et Louis, 16 ans, sont scolarisés dans des Instituts médico-professionnels et cherchent encore leur voie.

