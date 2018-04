Perte de poids et handicap : Conseils, trucs et astuces

Autonomie et handicap

Posted in:

Le service de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille vous révèle ses Trucs et astuces en matière de perte de poids et handicap



Par le service de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille. Perdre du poids quand l’activité physique est limitée est encore plus difficile. Le poids est la résultante de la balance énergétique entre les apports (alimentaires) et les dépenses (liées aux activités physiques). Lorsqu’on souhaite perdre du poids, il faut diminuer un peu les apports et augmenter les dépenses. Les personnes avec un handicap physique limitant leurs mouvements, doivent davantage concentrer leurs efforts sur la réduction des apports, ce qui n’est pas chose aisée !

Un repas doit comporter :

Une source de protéines : viande, poisson, œufs, fromage

Une source de sucres lents : pâtes, riz, pommes de terre… ou du pain

Un légume et un fruit

Un produit laitier : de préférence des laitages natures légèrement sucrés (1 cuillère à café de sucre)

Quantités à prévoir :

Viande : la paume de la main

Poisson la main complète

Œufs : 2

Fromage : 50g

Féculents : l’équivalent d’un poing serré ou 4 tranches de pain ou ¼ de baguette

Légumes à volonté, mais au moins 2 poings

1 fruit, ou l’équivalent d’un poing

Code de bonne conduite

Aux repas :

Je mange lentement , et, au besoin je repose les couverts entre chaque bouchée ;

, et, au besoin je repose les couverts entre chaque bouchée ; Je mange à heures (à peu près) régulières ;

Je ne saute aucun des repas conseillés ;

Je ne fais rien d’autre en mangeant (lire, regarder la télévision …) ;

Je mange toujours assis, et à la même place ;

Je me sers et j’enlève les plats de la table (éventuellement utiliser le système plateau) ;

Je refuse toute nourriture offerte.

Lors des achats :

Je fais mes courses le ventre plein ;

Je fais une liste et je m’y tiens ;

Je n’achète pas d’aliments dangereux et tentants.

A table :

Je me sers modérément et dès que cela est possible j’évite de prendre de la sauce ;

Je prends le temps de mastiquer consciencieusement chaque bouchée (mon assiette se videra moins vite et je me rassasierais plus vite) ;

Je bois de l’eau ;

À la fin du repas, je peux économiser des calories sans déroger aux règles de la bienséance en laissant passer sans y toucher la salade et le fromage : » je me réserve pour le dessert » ;

Quant au dessert difficile de le refuser : je ne m’en accorde qu’une petite part sauf si c’est une salade de fruits ou des sorbets. J’évite de laisser le beurre et le fromage à portée de main (il est tellement facile de grignoter entre les plats).

Perte de poids et handicap – Béatrice Dalle – Diététicienne, Service de Nutrition, Institut Pasteur de Lille



Plus d’infos sur : nutrition.pasteur-lille.fr