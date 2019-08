Perte d’autonomie : La Mutualité Française, Générations Mutualistes et UNA, ont signé une convention cadre

La Mutualité Française, l’Union nationale mutualiste Générations Mutualistes et l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA), ont signé en décembre, une convention cadre qui vise à mener des actions communes sur la prise en charge de la perte d’autonomie.

Conclue pour une durée de trois ans, cette convention a pour objectif d’apporter un cadre sur les modalités d’échanges d’expertise et d’apports mutuels entre les partenaires, notamment :

– associer les partenaires aux rencontres internes et externes afin de partager et débattre des évolutions de prise en charge de la perte d’autonomie ;

– fonder des positions communes dans le cadre des concertations et des travaux menés par les pouvoirs publics sur l’évolution des services de soins et d’aide à domicile ;

– mener conjointement des actions de communication en direction des pouvoirs publics et des adhérents des organisations,

– soutenir mutuellement les actions de lobbying de chaque partenaire.

D’autre part, la Mutualité Française et l’Union nationale Générations Mutualistes s’engagent à apporter à UNA leur expertise sur les actions de prévention et d’éducation à la santé dans le domaine du maintien de l’autonomie.

Rappelons que la Mutualité Française comme UNA ont pris très tôt position pour un droit universel et solidaire de la prise en charge de la dépendance basé sur un socle public. La signature de cette convention cadre illustre la volonté de la Mutualité Française, de Générations Mutualistes et d’UNA d’agir conjointement dans cette direction. Pour les 3 organisations, le débat sur la prise en charge de la dépendance ne doit pas se limiter à une vision purement financière. Il doit s’inscrire dans une démarche globale d’aide à la personne et de son entourage dans laquelle les dimensions de prévention et d’accompagnement apparaissent comme fondamentales.