Personnes sourdes et malentendantes : Grand débat participatif en ligne

Ecouter article Ecouter article





Créée par la Fondation Pour l’Audition, l’Alliance Pour l’Audition lance la première plateforme d’échange sur l’audition et les surdités pour les personnes sourdes et malentendantes.

L’Alliance Pour l’Audition a ouvert, le 5 mai dernier, la première plateforme en ligne avec pour thèmes, l’audition et les surdités. Les participants avec une déficience auditive peuvent, pendant 2 mois, faire part de leurs difficultés, inquiétudes ou encore expériences vis-à-vis de leur handicap et échanger avec d’autres personnes. À l’automne prochain, l’Alliance organisera des tables rondes en rapport avec les points évoqués par les participants. Le but ? Trouver des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des personnes sourdes et malentendantes.

“L’Alliance Pour l’Audition est née d’une volonté de créer des moments d’échange autour de l’audition et des surdités, explique Denis le Squer, directeur général de la Fondation Pour l’Audition. Notre idée : que les parties prenantes puissent dialoguer, collaborer et confronter leurs points de vue au service d’une même ambition : trouver des solutions aux difficultés que rencontrent aujourd’hui encore les personnes sourdes ou malentendantes au quotidien. Le but est “sans censure ni tabou”, de pouvoir questionner et échanger librement. Charge à nous, membre de l’Alliance Pour l’Audition, de rassembler les meilleurs experts pour ouvrir ce dialogue et contribuer à vos échanges.”

Comment participer à cette opération ?

La plateforme se trouve en ligne, il est possible d’y accéder sur le site internet de l’Alliance Pour l’Audition. Elle s’adresse aux personnes sourdes et malentendantes, qui sont invitées à écrire leurs idées, questions, remarques, problèmes en lien avec leur handicap. Afin de diriger chacun dans sa réflexion, la plateforme est divisée en huit thématiques qui seront complétées tout au long des échanges et sujets évoqués :

Les solutions techniques

La prévention

Les pistes de thérapies

L’ accessibilité et l’inclusion

L’éthique

Le soutien psychologique

Le rôle des aidants

Autres sujets

Après les deux mois d’échanges sur la plateforme, l’Alliance Pour l’Audition mettra en ligne des témoignages clés sur son site internet l’été prochain.

Qu’est-ce que l’Alliance Pour l’Audition ?

L’Alliance Pour l’Audition a été fondée par la Fondation Pour l’Audition. Ses missions principales consistent à faire avancer la recherche sur les surdités et améliorer le quotidien des personnes sourdes et malentendantes, avec notamment le soutien de l’Institut Pasteur. L’Alliance est composée de cliniciens et chercheurs, français et internationaux.

Pour plus d’informations sur l’Alliance et sa plateforme d’échange sur l’audition et les surdités, rendez-vous sur son site internet et celui de la Fondation Pour l’Audition.

Camille Romand