Personnes sans solution !!!

Monsieur Denis Piveteau avait été missionné par le gouvernement afin de répondre aux besoins des personnes handicapées qui sont confrontées à des ruptures dans leur parcours en établissement spécialisé. Il devait proposer des solutions aptes à faciliter l’admission et l’accueil durable des personnes en situation de handicap. Deux groupes de travail ont auditionné les principaux acteurs du soin et de l’accompagnement médico-social et formulé des propositions visant à faire évoluer tant les processus administratifs d’orientation par les MDPH que l’organisation de l’accueil et de l’accompagnement, afin que des réponses durables soient offertes à toutes les situations.

plus de renseignements :

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Zero_sans_solution_.pdf

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_au_rapport_Zero_sans_solution_.pdf