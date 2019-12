Personnes handicapées vieillissantes, le CCAH partenaire de la CNSA pour la 4e édition du prix “Lieux de vie collectifs et autonomie”

Pour la première fois, le CCAH siègera au jury de l’édition annuelle du prix CNSA Lieux de vie collectifs et autonomie. Le CCAH a doté cette 4e édition d’un montant de 10 000 € qui sera attribué au lauréat du prix mention spéciale personnes handicapées vieillissantes. Cette nouvelle mention personnes handicapées vieillissantes est destinée à répondre au souhait du jury de repérer et fournir des références de qualité à cette problématique particulière dont les besoins sont croissants.



Ce prix doit notamment permettre de distinguer des établissements innovants ou exemplaires dans leur conception d’accueil des personnes handicapées

vieillissantes.

Le Prix CNSA Lieux de vie collectifs et autonomie est ouvert aux gestionnaires d’établissements et à leurs architectes qui pourront participer jusqu’au 15 février 2010. Les lauréats seront désignés par un jury d’experts (responsables de fédérations du secteur, architectes, journalistes spécialisés…).

Le règlement, le détail des conditions de participation et le dossier de candidature sont disponibles sur le site www.prix-autonomie-cnsa.fr

LE COMITE NATIONAL DE COORDINATION DE L’ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES – CCAH



Le CCAH rassemble des groupes de protection sociale, des mutuelles, des entreprises, des comités d’entreprises et les associations nationales les plus

représentatives du secteur handicap. Promoteur d’actions au service du handicap, le CCAH a subventionné en 2008 des services et des établissements destinés aux personnes handicapées pour plus de 8 millions d’euros sur tout le territoire.