Personnes handicapées en difficulté : Un numéro vert à disposition

La mise en place de ce numéro vert avait été annoncée lors de la Conférence nationale du handicap du 11 février 2020. Ainsi, le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées a accéléré son déploiement en raison de la crise sanitaire. La CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, participe également à sa mise en oeuvre. Elle est membre de l’équipe projet et assure le financement du fonctionnement du dispositif. Elle y consacre 10 millions d’euros, soit environ 100 000 euros par projet. Par ailleurs, elle répartira une enveloppe 150 millions d’euros aux agences régionales de santé, dont 13,9 millions spécifiquement dédiés à la mise en œuvre de solutions dans le cadre des communautés 360.

Une mise en commun des ressources pour trouver des solutions adaptées

Concrètement, les appels sont réceptionnés par une équipe de conseillers en parcours basée dans le département de l’appelant, la « communauté 360 ». Elle est en charge de conseiller et de trouver une solution d’accompagnement aux personnes handicapées en difficulté en mobilisant les expertises du territoire : associations de personnes, établissements et services médico-sociaux, hôpital, professionnels de santé de ville, de l’école, des entreprises, de la mairie, des services publics, des citoyens… Elle met en commun ressources et capacités d’innovation pour proposer des solutions d’accompagnement pour chacun.

À noter qu’une plateforme d’écoutants nationaux est également mise en place depuis le 8 juin. Celle-ci agit comme « filet de sécurité » pour les appels ne pouvant pas être pris en charge par les équipes territoriales. L’objectif est d’assurer en toute circonstance écoute et relais aux appelants.

Le déploiement des communautés et la création du numéro prolongent et complètent la démarche « Réponse accompagnée pour tous ». Cela doit permettre aux professionnels d’organiser l’accompagnement des personnes en se coordonnant de manière plus anticipée. le but est aussi de limiter le recours au dispositif d’orientation permanent et de faciliter l’articulation des acteurs pour répondre aux besoins de solutions complexes.

