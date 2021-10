“Personnes en situation de handicap” : un seul costume pour des réalités très différentes

Ecouter article Ecouter article



Si le droit et le langage commun s’entendent sur les termes de “personnes en situation de handicap” ou de “personnes handicapées” pour désigner le segment de population qui se voit limité dans ses activités sociales par une altération de ses fonctions physiques ou psychiques, il n’en reste pas moins que l’expression englobe des réalités très différentes.

Personne en situation de handicap : définition

Au sens de la loi, “Constitue un handicap […] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.”.

Le handicap n’est pas forcément une condition de naissance, mais une situation d’altération des capacités qui se traduit par une difficulté à participer à la vie en société.

Les grandes familles du handicap

On reconnaît généralement cinq grandes familles de handicap : moteur, mental, psychique, sensoriel, et les maladies invalidantes.

Une autre distinction est également de plus en plus couramment employée, qui crée une répartition différente des personnes en situation de handicap à l’intérieur de chacune des catégories précitées : il s’agit de la notion de handicap visible et invisible.

Le handicap moteur : en finir avec le fauteuil roulant

Parce que c’est la représentation la plus courante du handicap, l’imaginaire commun d’une personne en situation de handicap se représente presque toujours un individu paralysé qui se déplace en fauteuil roulant. Mais le handicap moteur concerne également les personnes amputées, les maladies neurodégénératives comme les myopathies ou encore les malformations de type spina bifida, la cécité et la surdité. Si la plupart des handicaps moteurs sont visibles, un nombre non négligeable d’entre eux ne l’est pas, ce qui ajoute souvent une difficulté au handicap.

Le handicap mental : la trisomie 21, l’autisme, et les autres !

Le handicap mental désigne une déficience intellectuelle, avec une stabilité des symptômes et une prise de médicaments modérée ; il résulte la plupart du temps de causes ou de pathologies identifiables (traumatismes, accidents, anomalie génétique), et concerne 20% des personnes handicapées en France soit près de 700 000 personnes en situation de handicap. Le handicap mental peut présenter cette particularité d’être parfaitement invisible.

Le handicap psychique : la première cause de l’invalidité reconnue par la sécurité sociale

Le handicap psychique est la conséquence des maladies mentales : c’est un handicap qui s’observe dans l’environnement de la personne en situation de handicap, plus qu’il ne se diagnostique chez le médecin, car il se manifeste avant tout par une très grande difficulté dans les interactions sociales et une grande variabilité de la capacité de concentration, alors que les capacités intellectuelles sont intactes. Là encore, l’invisibilité du handicap est souvent un facteur aggravant des difficultés inhérentes au handicap, en brouillant encore davantage les interactions sociales.

Les maladies invalidantes : le continent inexploré

Sida, polyarthrites, diabète, asthme, épilepsie, sclérose en plaque : s’il est bien une famille de handicap qui se caractérise par l’hétérogénéité de ses membres, c’est celle-ci ! Les pathologies invalidantes ont presque toujours un impact très fort sur la qualité de vie des patients et imposent un suivi médical très lourd et très contraignant. Il n’en reste pas moins que les personnes en situation de handicap en raison de maladies invalidantes passent la plupart du temps sous les radars de la société, tant la manifestation de leur handicap est invisible et tant la connaissance au sein de la population générale sur ces pathologies est lacunaire.

Lire également notre article sur les mesures Covid pour les personnes en situation de handicap.