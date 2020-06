Personnes déficientes visuelles : un nouveau film de sensibilisation

L’accompagnement des personnes déficientes visuelles au cœur des préoccupations de l’association l’UNADEV

L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Pendant cette période de crise sanitaire, ce film a pour but de montrer que l’association continue d’apporter son aide et son soutien aux personnes déficientes visuelles.

« Nous sommes l’UNADEV » est un film de 1m30 dédié à la présentation de l’association. Cette campagne de sensibilisation, et de prévention, expose les missions et les objectifs mis en place pour venir en aide aux personnes déficientes visuelles. La campagne expose également certains chiffres dénombrant le nombre de personnes touchées par ce handicap. Le film insiste sur le manque d’informations données concernant cette forme de handicap.

Voici le lien à partir duquel vous pourrez trouver la vidéo : https://youtu.be/B-7lHlqqQiA

Malgré la crise sanitaire actuelle, l’association est présente pour ses adhérents. La société reste mobilisée afin de fournir le maximum d’informations et de solutions à son public dans ce contexte particulier. Les représentants de l’UNADEV montrent ainsi par le biais de cette vidéo qu’ils sont toujours là pour rassembler les personnes en difficulté malgré la distance.

Une communauté optimiste sur le handicap visuel

Depuis 1929, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, est une communauté faite d’adhérents, de bénéficiaires, de professionnels, de partenaires et d’acteurs locaux. Ils travaillent avec une même ambition, faire avancer la cause du handicap visuel.

Le but de cette structure est d’offrir des opportunités aux personnes déficientes visuelles, une réelle place au sein de la société, d’ôter toute inégalité, et de rendre ces personnes plus autonomes. De fait, l’accès professionnel, sportif et culturel fait partie des opportunités proposées par l’UNADEV.

Grâce aux donateurs, l’association travaille sur les avancées technologiques, les recherches et surtout l’accompagnement des personnes.

Une version en audio description est proposée pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Vous pouvez la découvrir ici : https://youtu.be/-s5WWnTEbxs

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’UNADEV et sa nouvelle campagne de sensibilisation, rendez-vous sur le site : www.unadev.com

Anna Pellissier